Basket, tegola in casa Unieuro: infortunio per il neo acquisto Donovan Jackson

Tegola in casa Pallacanestro Forlì 2.015. Il neoacquisto Donovan Jackson, impegnato nel campionato messicano, ha subìto un infortunio che condizionerà la sua preparazione con i nuovi compagni di squadra allenati da coach Antimo Martino. "Allo stato attuale, la società si riserva di effettuare valutazioni sulla base dei tempi di recupero previsti", si legge in una nota da via Corridoni. Il 26enne statunitense, già seguito senza esito un anno fa e reduce da un'esperienza in Messico, ha accettato la proposta del club romagnolo dopo che in un primo tempo pareva vicino ad approdare in Australia e si era dichiarato non interessato a una seconda divisione.

La carriera

Jackson è una guardia di 189 centimetri, ed è nato a Milwaukee il 9 febbraio 1996. La storia di Donovan parla di un giocatore che, dopo gli anni di college, all’arrivo in Europa è sempre sceso in campo nella massima serie di diversi campionati del vecchio continente. Ma veniamo ai dettagli: dopo il college a Iowa State, con il quale nella stagione 2017/2018 chiude a 15 punti ed il 40% da tre, arriva in Europa, vestendo i colori del BK JIP Pardubice, con i quali segna 14 punti di media a partita nel campionato della Repubblica Ceca e gioca la Europe Cup (14.17 punti a partita).

Nel 2019 va in Grecia, al Kolossos Rodi (13.2 punti di media) e nel 2020/21 in Polonia con i Twarde Pierniki Torun dove registra cifre di primo livello: 18.3 punti, 4.3 assist ed il 41% da tre. Lo scorso anno, invece, è in Estonia con il BC Kalev Cramo e gioca la VTB (la lega baltica) chiudendo a 19.3 punti, 3.5 assist a partita ed il 50% da tre. Nelle ultime settimane è sceso in campo con la maglia dei Soles (campionato messicano) e, nelle 6 gare disputate, ha chiuso a 19.3 punti, tirando con il 61% da tre e distribuendo 3,4 assist ai compagni.