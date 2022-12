Basket, Torneo Internazionale di Iscar: maglia azzurra Under 16 per Max Mustapha

Dopo i primi giorni di allenamenti a Novarello, mercoledì è stata stilata dalla Federazione Italiana Pallacanestro la lista dei 12 ragazzi che vestiranno la maglia azzurra della selezione Under 16 in occasione del Torneo Internazionale di Iscar: e, tra gli scelti, c’è anche Max Mustapha. La selezione partirà per la Spagna dove giovedì affronterà contro i padroni di casa (ore 20:15) e venerdì il Portogallo (ore 18:00), prima delle finali che si giocheranno sabato (orario da definire sulla base dei risultati).