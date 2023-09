Buon test per l’Unieuro 2.015 contro la Fortitudo Bologna

“Let’s go guys, come on!”. Sorride Xavier Johnson e carica i suoi nuovi compagni di squadra dopo il test che ha visto la Pallacanestro Forlì 2.015 impegnata contro la Fortitudo Bologna, avversaria nel girone Rosso. Il test è finito in perfetta parità, con coach Antimo Martino che ha potuto contare sull’apporto di Kadeem Allen. Il primo quarto è stata di marca biancoblu, chiuso sul 27-18, mentre nel secondo è arrivata la reazione biancorossa (13-21). Più equilibrato il secondo tempo, con la Fortitudo a chiudere il terzo periodo sul 23-21, mentre gli ultimi dieci minuti hanno visto Forlì avanti 28-25. Il test si è concluso quindi sull’88 pari.