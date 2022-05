Cantù si rinforza con Vitali, Unieuro senza Palumbo. “Giocheremo senza paura”

Mattia Palumbo non sarà a disposizione per la prima sfida di playoff contro Cantù. Il play risente ancora della pubalgia con associata entesite inserzionale degli adduttori. Con una Acqua San Bernardo Cantù rafforzata dall’arrivo del play Luca Vitali, fresco di salvezza con Napoli in A1, la Pieffe 2.015 scenderà in campo “senza paura”, parola di capitan Jacopo Giachetti.

“Siamo molto carichi per affrontare questa partita e giocarcela contro una delle squadre favorite, che tale si è dimostrata nel corso di questo campionato - afferma il capitano -. Andiamo là con grande rispetto nei loro confronti e nell’ambiente caldo che troveremo, ma sicuramente senza paura e cercando di portare la migliore versione di noi stessi, perché ci crediamo davvero”.

“Giocheremo contro una delle squadre favorite, che non si è mai nascosta: sono una squadra lunga, con esperienza e di talento, e proprio nelle ultime ore hanno aggiunto Luca Vitali - sono le parole del’l’assistente allenatore Sergio Luise -. Noi andremo a Desio sapendo che dovremo giocare un’ottima pallacanestro, e scenderemo in campo dando tutto noi stessi, al massimo delle nostre possibilità, per tutti i 40 minuti”.