Continua il pre-campionato dell'Unieuro 2.015: primo test ufficiale col "Memorial Bertoluzzi"

Primo impegno ufficiale per la Pallacanestro Forlì 2.015, che da venerdì sarà impegnata nel "Memorial Bortoluzzi" a Lignano Sabbiadoro. I biancorossi scenderanno in campo alle 19 contro Trieste, mentre dalla seconda semifinale tra Vigevano e Cividale uscirà l'avversaria di Forlì nelle finali fissate per sabato alle 17 e alle 19. La biglietteria del Palasport di Lignano Sabbiadoro di Viale Europa 142 aprirà alle 18 il venerdì, mentre sabato alle 16. Il prezzo del biglietto, unico giornaliero, è di 10 euro fino ad esaurimento posti.