Dopo la sosta l'Unieuro riparte dal big match contro Udine: tutte le informazioni sui biglietti

Dopo la sosta per le Final Four di Coppa Italia, la Pallacanestro Forlì tornerà in campo domenica 19 marzo per ospitare al Palafiera Udine (palla a due alle 18). Per il big match, penultima del girone Rossa prima dell'inizio della seconda fase, la prevendita dei biglietti apre venerdì 10 alle 17. I tagliandi potranno essere acquistati online sul sito della Pallacanestro Forlì (https://pallacanestroforli.vivaticket.it/), alla tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98) e nei punti vendita abilitati VivaTicket: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Punto Snai Forlì (Viale Roma 147), Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli)

Questi i prezzi dei biglietti: Parterre Gold 60 euro, Parterre Rosso 5 euro, Parterre Low Cost 35 euro, Centrale Numerato (Verde) 28 euro, Curva Numerata (Arancione) 22 euro e Secondo Anello (Giallo non numerato) 13 euro. Sono previste riduzione per gli Under 12 (gratis nel settore giallo per i nati dopo il 30 giugno 2010), per gli Under (sconto del 50% per i nati dopo il 30 giugno 2006), Over 65 (sconto del 10% per i nati prima del primo settembre 1957), e universitari (sconto del 50% nel settore Giallo e 20% per gli altri settori settori presentando la tessera).

Le persone con disabilità e invalidità sopra 50% in grado di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%, mentre quelle con disabilità e invalidità sopra 50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione del 50% e un omaggio per l’accompagnatore. Le persone con disabilità e persone con invalidità sopra 50% non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (ed un ulteriore omaggio per l’accompagnatore). I biglietti gratuiti (compresi quello Giallo Under 12) e gli universitari, sono acquistabili esclusivamente all’Unieuro Arena prima della partita. Al costo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it.