Gara 3, Unieuro a Cremona per tenere in vita la serie: “Gruppo unico. I ragazzi lotteranno”

A Cremona “dovremo affrontare gara-3 con grande determinazione, consapevoli del fatto che, nonostante ci troviamo sotto 2-0, nelle due gare precedenti con maggiore attenzione ed un pizzico di fortuna in più, il punteggio nella serie sarebbe potuto essere diverso”. L’Unieuro Forlì scenderà in campo al PalaRadi per tenere viva la serie finale di playoff, in un parquet dove ha già avuto modo di vincere durante la seconda fase. Coach Antimo Martino riconosce i meriti di Cremona, capace di ribaltare il fattore campo. “È’ stata più brava di noi soprattutto nei possessi decisivi”.

In Gara 3, prosegue Martino, “sono convinto che i ragazzi lotteranno finché la serie non sarà conclusa, perché questo è un gruppo unico, che nel corso della stagione è stato capace di andare oltre qualsiasi più rosea aspettativa, che ha alzato il proprio livello partita dopo partita, ha vinto la Regular Season ed il Girone Giallo, è arrivato in finale playoff senza sconfitte con un record pazzesco di 31 partite vinte sulle 36 disputate. Proprio per questo, da parte mia, indipendentemente da come finirà la serie, resterà immutato il giudizio e l’apprezzamento per quello che abbiamo fatto, perché questa squadra ha entusiasmato tutti, si è meritata l’accesso ad una storica finale riuscendo a riportare un grandissimo entusiasmo in una città in cui si respira grande passione per la pallacanestro”.

Come per le precedenti trasferte, la sfida sarà trasmessa al Cineflash di Forlimpopoli (5 euro il prezzo d’ingresso): a disposizione una sala con 300 posti. I biglietti potranno essere acquistati sul posto oppure anche in prevendita online a questo link: https://www.webtic.it/#/shopping?id=10605&action=loadLocal&localId=5648.