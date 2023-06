Gara 3 Vanoli-Unieuro: i prezzi dei biglietti

Lunedì il PalaRadi ospiterà Gara 3 della serie finale tra Vanoli Cremona e Unieuro Forlì. Il prezzo dei biglietti per i tifosi biancorossi in vista della sfida di lunedì sera, alle 20:45. I ticket di accesso sono acquistabili online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/vanoli-cremona-unieuro-forli-g3/210435. Inoltre, sarà possibile acquistare i titoli di accesso anche presso la biglietteria dell’impianto, che aprirà lunedì alle ore 15. I biglietti per i tifosi biancorossi sono numerati ed acquistabili presso la “Tribuna Vanoli Ospiti”. Questi i prezzi: 20 euro, ridotto 13-18 anni 12 euro e ridotto 6-12 anni 5 euro.