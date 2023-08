I Baskérs Forlimpopoli pronti a ritrovarsi in palestra per dare inizio alla nuova stagione in serie C

A distanza di quattro mesi esatti dall’ultimo impegno ufficiale in campionato i Baskérs Forlimpopoli sono pronti a ritrovarsi in palestra per dare inizio alla nuova stagione in serie C. L'inizio ufficiale del precampionato, a seguito della consueta pizzata della serata antecedente ed alla distribuzione del materiale tecnico, è dunque fissato per martedì 22 agosto 2023 quando dalle ore 19.30 il rinnovato staff tecnico al completo guidato dal coach Alessandro Tumidei accoglierà assieme alla dirigenza la squadra sulle tavole del PalaVending, ancora casa delle gare interne del sodalizio artusiano. Si riparte dall’ 11mo posto finale della passata stagione, in attesa di conoscere le modalità di svolgimento si lavorerà sodo per ben figurare.

Così il roster dei tredici atleti convocati, fra cui si registrano sette conferme e ben sei volti nuovi:

Play Lorenzo Benedetti (1993) e Nicolò Ruscelli (2005)

Guardie: Antonio Brighi (1996, dai Tigers Romagna), Gabriele Rossi (1999), Elia Naldini (2005) e Nicolò Dellachiesa (2006, da Cervia-Cesenatico)

Ali : Lorenzo Brighi (1994), Alessandro Dell’Omo (1999, da University Bk. Potenza), Dario Farabegoli (1998), Achille Lazzari (2005) e Michael Balistreri (2006, da One Team Forlì)

Centri: Matteo Bracci (1995, da Basket Cecina) e Alessandro Palazzi (2004, da One Team Forlì).

Allenatore: Alessandro Tumidei

Primo assistente: Fabio Barucci

Secondo assistente: Luca Camporesi

Preparatore fisico: Mattia Tumedei

Fisioterapista: Carmen Barucci

Team manager: Enrico Ronci

La prima uscita stagionale in amichevole è calendarizzata per mercoledì 06/09 quando al PalaVending scenderà la compagine degli Aviators Lugo; il debutto in campionato avrà luogo sabato 30 settembre 2023 alle 18 (fra le mura amiche contro Scuola Bk. Ferrara).