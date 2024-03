I segreti della preparazione fisica e della fisioterapia nella nuova tappa di "Professore per un giorno"

Il preparatore fisico ed il fisioterapista della Pallacanestro Forlì 2.015, Massimo Di Giovanni e Giacomo Calbi, hanno incontrato gli studenti della 5°F del Liceo Scientifico "Fulcieri" di Forlì ad indirizzo sportivo nell'ambito del progetto "Professore per un giorno" della società biancorossa. Dopo gli incontri precedenti con il general manager, scout e team manager, marketing e comunicazione, i ragazzi, tutti giovani atleti di differenti discipline sportive, hanno avuto l'opportunità di ascoltare, con trasporto ed attenzione, chi lavora quotidianamente a stretto contatto con i giocatori.

Con Di Giovanni hanno avuto modo di approfondire alcuni aspetti legati alla preparazione fisica nelle diverse fasi dell'anno, mentre con Calbi hanno potuto apprezzare il ruolo del fisioterapista in tutte le sue sfaccettature, incluse quelle del rapporto umano con i giocatori. Entrambi hanno condiviso la propria esperienza professionale, il proprio percorso formativo e di vita che li ha portati ad essere oggi membri dello staff della Pallacanestro Forlì 2.015, sottolineando quanto sia importante instaurare con empatia un rapporto di fiducia con ciascun giocatore. Il progetto "Professore per un giorno" si avvicina così alla conclusione. Nel quarto ed ultimo appuntamento salirà in cattedra il coaching staff, con Antimo Martino e gli assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.