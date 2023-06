Il contestato finale di Gara 2, il Palafiera squalificato per 2 giornate: "Arbitro spintonato da un tifoso, lanci di palle di carta e moneta"

Pugno duro del giudice sportivo contro la Pallacanestro Forlì 2.015 dopo il contestato metodo di arbitraggio di Gara 2 contro la Vanoli Cremona. Il Palafiera è stato infatti squalificato per due giornate, perchè, si legge nel provvedimento, "a fine gara al momento del rientro delle squadre e degli arbitri negli spogliatoi un tifoso della squadra di casa sporgendosi dalla tribuna colpiva con violenza il primo arbitro dapprima ad una spalla con una mano aperta e poi proseguendo nella condotta violenta spintonandolo sempre con violenza verso gli spogliatoi". Nella circostanza il fischietto non ha subìto conseguenze fisiche.

La società è stata multata di 550 euro "per offese collettive frequenti verso gli arbitri e tesserati della squadra avversaria; per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) e contundenti (moneta) isolato e sporadico entrambi senza colpire". Sarà regolarmente in campo in Gara 3 contro Cremona Daniele Cinciarini. Il capitano era stato squalificato per una giornata "perché già espulso per somma di fallo tecnico e antisportivo, mentre usciva dal campo di gioco teneva un comportamento offensivo verso il primo arbitro". La società ha commutato la squalfica in pena pecuniaria.