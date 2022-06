Il Marghe All Stars emette altri verdetti: altre squadre si assicurano i quarti di finale

Match combattuti e pieni di agonismo. Il Marghe All Stars sta facendo il pieno di pubblico nel playground di via Dragoni. La terza giornata del torneo di basket estivo in memoria dell’ex cestista forlivese Matteo Margheritini prematuramente scomparso, ha riservato altri importanti verdetti in ottica passaggio del turno ai quarti di finale. Nel girone A la "Primocar" di coach Rustignoli ha certificato il primo posto con due vittoriem mentre l'"Attrezzaturificio At.ed 2" guidata da coach Modoni si è qualificata col secondo posto.

Nel girone B col secondo successo maturato mercoledì sera, l'"Ottica Gallery" di coach Bernardi ha agguantato i quarti da prima della classe. Nel girone C "La Fiasca" di coach Tumidei è padrona del proprio destino (se vince giovedì sarà prima) con la "Shoe" di coach Agnoletti vicinissima al posto d’onore. Infine nel gruppo D, con il "Centro Invesimenti immobiliari" di coach Dalpozzo già sicura del primo posto, la giornata di giovedì delineerà la seconda qualificata. I proventi del torneo verranno come sempre devoluti ad Admo - Associazione donatori midollo osseo.

I match di mercoledì, i tabellini

Farmacia San Martino - Weareshoe 64-78

Farmacia San Martino: Bianchi 17, Malpezzi 11, Rosetti 4, Preda 6, Cortecchia , Collina, Guerra 8, Barlotti 12, Ricci 6. All.: Garelli

Weareshoe: Naldini 10, Sovera 2, Benedetti 2, Sirri 24, Torelli 4, Semprini 2, Garavini 6, Lazzari 5, Rombaldoni 15, Ravaioli 4, Bracci 4. All.: Agnoletti

Arbitri: Civinelli e Mazza

Primocar - Cna 75-70

Primocar: Bandini 10, Bergantini 14, Campori 7, Donati 14, Peroni 11, Matteucci 2, Sangiorgi 17. All.: Rustignoli

Cna: Adamo 10, Bellini 5, Coralli 16, Martinelli, Gigliotti 5, Ghetti 4, Rondoni 6, Bassi 22, Bondi, Camprini 2. All.: Mambelli

Arbitri: Civinelli e Rusticali

Ottica Gallery - Amburgheria Creativa

Ottica Gallery : Quaglia 17, Bonfe’ 1, Myers 16, Mulazzani, Lombardi, Macaru 10, Benzi 6, Pini, Rossi 23, Mari 2, Morri. All.: Bernardi

Amburgheria Creativa: Gramantieri, Monticelli 16, Marabini 11, Bertini 7, Cervellera 2, Baroncini 2, Zoboli 17, Scarpellini 9. All.: Galetti

Arbitri: Gaudenzi e Casavecchia