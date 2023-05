Playoff Unieuro, i biglietti per Gara 2 contro Chiusi sono validi per la prima sfida contro Udine

Il biglietto di "Gara-2" dei quarti di finale di playoff contro Chiusi sarà valido per assistere a Gara 1 della semifinale contro l'Apu Udine, in programma venerdì 2 giugno alle ore 20:30. Il riutilizzo è valido esclusivamente per “Gara-1”. La biglietteria dell’Unieuro Arena rimarrà chiusa per “Gara-1” e “Gara-2”. I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati, online e presso la sede della Pallacanestro 2.015 (viale Filippo Corridoni, 10) nei seguenti orari: lunedì fino alle 20; martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e 17 alle 20, venerdì (Matchday) dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19; e sabato dalle 9 alle 13 (esclusivamente per Gara-2). Si potrà accedere negli spazi dell’Unieuro Arena, per poi entrare nell’impianto, solo mostrando il biglietto già acquistato. La società invita i tifosi "a ridurre il più possibile l’utilizzo delle auto per arrivare all’Unieuro Arena, considerando che il tratto di via Punta di Ferro compreso tra le rotonde di “via Cervese” e “Punta di Ferro” sarà chiuso al traffico e, di conseguenza, non sarà consentito utilizzare i parcheggi del palazzetto. Il tutto, per garantire la circolazione dei mezzi della protezione civile". L’ingresso sarà esclusivamente dal cancello indicato nella mappa, con freccia e lettera “A”.