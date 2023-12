Unieuro, consegnati all'ospedale di Forlì i giochi raccolti durante il derby con la Fortitudo

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha fatto visita all'Ospedale "Morgagni - Pierantoni" per consegnare, in occasione delle festività natalizie, i giochi generosamente donati dai tifosi biancorossi in occasione del derby disputato il 10 dicembre contro la Fortitudo. Giovedì mattina i giocatori Federico Zampini, Fabio Valentini, Todor Radonjic e Maurizio Tassone, dapprima sono stati accolti nel reparto di pediatria dal primario Enrico Valletta e dal personale medico ed infermieristico.

Il grande cuore dei tifosi biancorossi

Quindi, la rappresentanza biancorossa si è recata presso il pronto soccorso del nosocomio forlivese per effettuare una seconda consegna. Accolti dal direttore di Pronto Soccorso Dott. Andrea Fabbri e dal referente di Pronto Soccorso Simone Pontili, i giocatori dell'Unieuro Forlì hanno consegnato i tanti album, matite colorate e altri giocattoli, utili per alleviare l'attesa dei piccoli pazienti nella sala loro dedicata.

"La Pallacanestro Forlì 2.015 - conclude la nota - ringrazia di cuore i propri sostenitori, sempre attenti e partecipi quando si tratta di stare vicino a chi ha bisogno".