Basket giovanile, coach Gandolfi traccia un bilancio dei tornei di Pasqua: "Si cresce gara dopo gara"

Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile, fa il punto dopo i tornei di Pasqua giocati dalle nostre selezioni giovanili. A cominciare dall’Under 15 Eccellenza, impegnata nel Torneo di Cuneo. "I ragazzi hanno fatto la prima, vera esperienza lontano da casa e abbiamo scelto il Torneo di Cuneo perché avevamo la garanzia che fosse ben organizzato e che ci fosse un buon livello di pallacanestro - esordisce il coach -. Vorrei fare un ringraziamento speciale alle famiglie di Cuneo, che hanno ospitato per tre giorni i nostri ragazzi. E' stato davvero bello, perché ha permesso di creare rapporti umani che vanno oltre il basket giocato, condividendo tanti momenti tra pranzi, cene ed uscite. Venendo al campo: torniamo a casa con diversi aspetti positivi, tra cui l’essercela giocata fino alla fine con la GGS Cuneo, ad oggi seconda nel campionato Eccellenza del Piemonte”.

Per quanto riguarda il torneo di Lissone, giocato dall’Under 19 Eccellenza, Gandolfi sottolinea il livello della competizione: "Siamo arrivati quarti su 12 squadre, nel miglior torneo per la categoria insieme a quello di Piombino. In più, a questo partecipano 6 squadre straniere, tra cui le selezioni di Toronto e del Team Ohio, che hanno giocatori dell’High School americana: alcuni di questi sono già stati selezionati per giocare in Ncaa l’anno prossimo, per dare l’idea. Abbiamo giocato una partita eccellente contro il KK Borac, vincendo contro una squadra che l’anno scorso ha vinto il titolo Under 17 in Serbia, e anche contro Borgomanero siamo stati veramente bravi, tenendo testa ad una delle candidate al titolo nazionale in questa stagione".

I ritmi altissimi del torneo, hanno portato a giocare 5 partite in 3 giorni. "La cosa che più mi ha fatto piacere, è stato vedere che i nostri ragazzi sono cresciuti una gara dopo l’altra, trovando sempre maggiore confidenza con il campo - spiega Gandolfi -. Abbiamo avuto tanto da Ndour e Bandini, che in questa stagione si stanno allenando con le squadre senior, e hanno giocato un torneo di alto livello anche Munari, Borciu e Zilio, altri ragazzi aggregati alla Serie A. Oltre ai nostri, abbiamo inserito Conte, un ragazzo del 2005 originario di Anzio che, dopo il raduno con la Nazionale, ha accettato la nostra proposta di giocare il torneo: un altro motivo di soddisfazione e orgoglio per ciò che stiamo costruendo”.