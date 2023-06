Marghe All Star, lo show continua: è tempo di semifinali al Parco Dragoni

Si sono disputate mercoledì sera al parco Dragoni le ultime due gare valide per le fasi a gironi del Marghe All Star. A verdetti già definiti prima di scendere in campo si è giocato unicamente per lo spettacolo. In apertura Centro Investimenti Immobiliari legittima la sua leadership a punteggio pieno nel girone B superando nel finale l’indomita Cna col punteggio di 82 a 78. Nella seconda partita nel girone A anche la Sosta ha mantenuto illibato il proprio cammino e nell’ultima frazione si è scrollata di dosso la resistenza della Vemsistemi, grazie alle prodezze di Sampieri ed alle bombe reiterate di Carpani. Giovedì sera in campo le due semiifinali: La Sosta di coach Tumidei sfiderà alle 20,30 la Primocar di coach Di Lorenzo, mentre alle 22.30 il Centro Investimenti Immobiliari di Dalpozzo se la vedrà contro l'Ottica Gallery di Galetti.

I tabellini

Centro Investimenti Immobiliari - Cna 82-78

Centro Investimenti Immobiliari: Monticelli 3, Dalpozzo 2, Alberti 8, Russu 10, Cavicchi 30, Nucci 20, Fabiani 11. All.: Dalpozzo

Cna: Gigliotti 8, Scozzoli 9, Corzani 14, Ghetti 3, D. Adamo 10, Barzanti, R.Adamo 9, Gasperini 15, Mambelli 6, Ricci 3. All.: Mambelli

Arbitri: Colinucci e Meli

La Sosta – Vemsistemi 99-81

La Sosta: D’Agnano 10, Sampieri 28, Benzoni 14, Rossi 7, Carpani 28, Semprini 6, Gavelli 4. All.: Tumidei

Vem Sistemi: Merendi 13, Spinosa 10, Pasquali 15, Baroncini 11, Marangoni 4, De Gregori 16, Arosti 12. All.: Baroncini

Arbitri: Rusticali e Civinelli