Pinza segna sulla sirena, l’Under 17 Eccellenza entra nella storia: ecco i quarti delle Finali Nazionali

Per la prima volta nella storia della Pallacanestro Forlì, i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza accedono ai quarti di finale delle “Finali Nazionali” di categoria, e lo fanno dopo avere battuto la Virtus Bologna nello spareggio giocato giovedì pomeriggio. Ancora con diverse assenze tra infortuni ed influenze, i mercuriali hanno giocato una partita di alto livello, approcciando benissimo la partita e arrivando anche a +19 nel primo tempo, chiusosi sul 33-47. Nel secondo periodo la Virtus è rientrata, ma il canestro di Pinza sulla sirena ha deciso la partita e, di fatto, scrivendo una pagina di storia. Si torna in campo venerdì, alle ore 18:00, per affrontare la Virtus Roma 1960 vincitrice del “Girone D”.

Il tabellino

Virtus Bologna – Unieuro Forlì 89-91 (13-21; 33-47; 62-68)

Virtus Bologna: Baiocchi 34, Baruffaldi 2, Maurizzi 8, Berlati, Boggian 10, Bylyku 7, Giannone, Guidotti 3, Soli 5, Vandini, Accorsi 15, Focci 5.

UNIEURO FORLì: Gardini 5, Rosi 5, Mariuzzo NE, Errede 28, Pinza 28, Fini NE, Berluti 4, Ercolani 18, Giosa 3, Bassi, Poni, Giudici NE. All: Gandolfi. Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.