Al Palafiera arriva la capolista Scafati, Dell'Agnello: "Stimoli enormi. Servirà una grande gara per vincere"

Al Palafiera arriva la capolista. Ma non solo. La squadra col miglior reparto offensivo, ben 479 punti totalizzati in sei giornate, ma anche tra le miglior difese del campionato, seconda con 406 punti subìti solo alla Tezenis Verona. "Dovremo fare una partita all'altezza", è l'imput di coach Sandro Dell'Agnello alla vigilia del big match di domenica pomeriggio (palle a due alle 18) che vedrà la Pallacanestro Forlì 2.015 sfidare la corazzata Givova Scafati. L’Unieuro si presenta a questo appuntamento forte dei successi ottenuti contro Cento e San Severo. Potrà inoltre contare del supporto dei giovanissimi della scuola Bersani nell'ambito del progetto "Scuole a palazzo" supportato da Conad.

Gli avversari

La Givova di coach Alessandro Rossi si presenta all'appuntamento di via Punta di Ferro da imbattutta, reduce dalla vittoria ottenuta contro Chiusi. La società campana, da sola in vetta alla classifica con due punti di vantaggio su Ravenna e quattro su Forlì, ha una rosa composta da nove senior ed un solo under, che la dice lunga sulle ambizioni del club, che ha temporaneamente perso Davide Raucci per un grave infortunio al ginocchio, ma è subito corso ai ripari ingaggiando un altro importante prospetto come Josephe Mobio.

Lo starting five viene deciso di partita in partita, a seconda delle caratteristiche dell’avversario. Diego Monaldi, Rotnei Clarke, Lorenzo Ambrosin, Edward Daniel e l'ex Rino De Laurentiis, Riccardo Rossato, Irisi Ikangi, Valerio Cucci e Matteo Parravicini si alternano sul parquet, garantendo la stessa qualità e quantità di gioco. Clarke è sicuramente il giocatore più noto e temuto: la sua leadership è fatto notorio, così come il suo senso di responsabilità, la sua abnegazione nel lavoro, la sua dedizione al sacrificio e la sua disponibilità nei confronti dei compagni. Molti palloni passano per le sue mani. Bisognerà fare attenzione anche al suo tiro dell'arco, tra i miglior del campionato con una media del 47.6%.

Uomo assist è Monaldi, con una media 4.2 di passaggi vincenti a partita (25 dall'inizio del campionato), mentre Rossato si distingue per la solidità in difesa, secondo nella classifica di specialità con 2.3 recuperi a partita (14 in totale). Quest'ultimo si distingue anche per la precisione dalla lunetta, viaggiando con una media del 92%. E' invece Daniel l'uomo dei rimbalzi, 15 offensivi e 26 difensivi. Impressionanti i numeri di un collettivo nato per vincere: 52% da due, 36% da tre, 77% dalla lunetta, ma anche una media di oltre 16 assist a partita, più di 9 palloni recuperati e più di 25 rimbalzi difensivi.

"Giochiamo contro una squadra che ha caratteristiche ben precise e che in questo inizio di campionato è stata la migliore, conquistando il primato in classifica - sono le parole di Dell'Agnello -. Dovremo fare una partita all'altezza: abbiamo stimoli enormi e ci siamo preparati al meglio per fare una grande gara e vincerla". "Veniamo da due successi e stiamo vivendo un buon momento, quindi faremo il massimo per allungare la nostra striscia positiva di vittorie", promette Mattia Palumbo.

"Di fronte troveremo una squadra che sta dimostrando il suo valore ed è ancora imbattuta - prosegue -. sappiamo che sarà una gara difficile nella quale, tra le altre cose, dovremo essere bravi a limitare i loro esterni, che sono ottimi tiratori ma che hanno anche abilità a creare per i compagni. Giocheremo di fronte al nostro pubblico e dovremo farci trasportare dal calore che hanno sempre i nostri tifosi e che si respira all’Unieuro Arena".

L'ex Nanni

L'Unieuro ritroverà l'ex assistente allenatore Francesco Nanni: "Sarà per me molto emozionante - confessa -. È la prima volta che vi faccio ritorno da avversario. Ritroverò la mia famiglia ed un mucchio di amici che ho conosciuto durante i miei recenti trascorsi in maglia biancorossa, spero ora di portare a frutto a Scafati il bagaglio di esperienza maturato in terra romagnola. In questo campionato non ci sono mai partite facili: facile non è stato inanellare sei vittorie di fila e facile non sarà neppure la sfida che ci attende domenica sera al PalaFiera, un campo dove c’è da sempre un pubblico molto passionale. Ma abbiamo voglia di fare anche in questa occasione la nostra partita".

"Per aggiudicarci la posta in palio sappiamo di contare su una rosa di esperienza che di sicuro non si farà intimorire e non calerà l’intensità del proprio rendimento - continua -. Forlì dispone di una rosa che non necessita di presentazioni, a partire dagli esperti Giachetti, Bruttini e Natali, per poi passare ai più giovani ma non meno veterani della categoria, come Benvenuti e Bolpin, ed infine ai due statunitensi Hayes e Carroll, atleti di assoluto livello. Dovremo tenere alta l’asticella in difesa, facendo la nostra partita, basandoci sulle regole a cui stiamo lavorando da agosto”.