Semifinali playoff, coach Martino: "Udine farà di tutto per metterci in difficoltà. Servirà tanta concentrazione"

Gara 1 equilibrata fino agli ultimi secondi, Gara 2 dominata da Forlì. Come sarà Gara 3? Per coach Antimo Martino la sfida di mercoledì sera al Pala Carnera tra Apu Old Wild West Udine e Unieuro 2.015 presenterà novità tecnico-tattiche", dove "la differenza la faranno serietà, durezza, concentrazione e idea di gioco corale, che saremo in grado di mettere in campo". In ogni caso, comunica Martino, "vogliamo approcciare gara 3 con serietà, senza lasciare che le prime due partite possano minimamente condizionare la sfida".

"Siamo molto felici di presentarci a gara 3 sul 2-0, dopo due ottime vittorie casalinghe, ma, al tempo stesso siamo molto concentrati, mantenendo quel profilo e quell’umiltà che hanno contraddistinto la nostra stagione. Udine farà di tutto per metterci in difficoltà e, proprio perché rispettiamo l’avversario, sappiamo che dovremo dare ancora di più rispetto alle prime due partite, supportati dalla fiducia che quest’anno, più di una volta, ci ha visto vincere partite importanti anche su campi difficili".

"Sul 2-0 per Forlì, ora abbiamo il dovere di crederci, in primis per noi stessi, per il lavoro quotidiano, per la serietà che ci mettiamo da agosto e anche per le ambizioni e gli investimenti del nostro club - sono le parole di coach Carlo Finetti -. Dovremo cercare di mettere in difficoltà la prima della classe, facendo tesoro sia delle cose che hanno funzionato in gara 1, sia di quelle che, al contrario, non hanno funzionato in gara 2. Mercoledì ci presenteremo pronti davanti al nostro pubblico per provare ad allungare la serie e forzare Forlì a gara 4".