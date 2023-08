"Brividi", l'Unieuro 2.015 rende omaggio ai tifosi nella campagna abbonamenti: "Obiettivo minimo? 2mila tessere"

Lo slogan è un'omaggio alla tifoseria biancorossa. "Brividi", il coro della curva che accompagna la Pallacanestro Forlì 2.015, dà il nome alla campagna abbonamenti 2023-2024, che scatterà il 30 agosto con la prelazione dei posti Parterre. La novità è che sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la nuova tessera anche online. La campagna abbonamenti è suddivisa in tre fasi: la prima, quella della prelazione dei posti (dal 30 agosto al 17 settembre per i parterre, dal 6 al 17 settembre per i settori numerati e dal 10 al 17 settembre per il settore Giallo), mentre dal 18 settembre inizierà la seconda fase per i nuovi fedelissimi: fino al 24 settembre ad una tariffa agevolata, mentre dal 25 settembre a tariffa intera (dopo il 2 ottobre tariffa a ratei per abbonati fino alla fine del girone d'andata).

"Mi aspetto di superare i 2mila abbonati, che rappresenta l'obiettivo minimo che la società deve darsi - ammette candidamente il presidente Giancarlo Nicosanti -. E auspichiamo che almeno la metà degli abbonati dello scorso anno rinnovano la tessera. Come ho già affermato in sede di presentazione della squadra, non è facile ripartire dopo una stagione come quella passata. Si annuncia un anno difficile, ma entusiasmante per la pallacanestro, perchè il livello di A2 si è alzato tantissimo, con squadre che hanno fatto investimenti fino a pochi mesi che non si potevano ipotizzare. Sicuramente, ma mi auguro di sbagliare, non avremmo l'85% di vittorie come lo scorso anno, ma chiaramente ci proveremo. Sarà sicuramente un anno entusiasmante ogni domenica e non avremo quelle partite dallo spettacolo mediocre che potevano capitare l'anno scorso. Ogni domenica ci sarà al palazzetto una partita potenzialmente bella e al tempo stesso anche difficile da poter portare a casa".

Se le rivali hanno alzato il livello dei roster, Forlì non è da meno: "Abbiamo fatto investimenti importanti per la costruzione della squadra, in un anno che ha visto un cambiamento del regime fiscale delle società, che ha un imposto un incremento del budget di circa il 30% in più. Per questo motivo dobbiamo ringraziare la Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, che ci consente di avere una squadra potenzialmente forte". L'auspicio del presidente biancorosso è quello di "ritrovare i 4.500 tifosi che abbiamo visto in occasione delle finali playoff. Spero che non sia stato solo un episodio, ma l'augurio è che diventi una quotidianità. Non sarà un processo semplice, ma per favorire un maggior accesso al palazzetto abbiamo lasciato i prezzi praticamente invariati, con lievi aumenti, a parte il parterre Gold, che vanno nell'ordine dei 10-20 euro, praticamente mezzo euro o un euro in più a partita. E anche questo grazie all'investimento della Fondazione Pallacanestro".

"I numeri fatti l'anno scorso ai playoff ci portano a pensare che qualcuno si sia incuriosito un po' di più vedendo la pallacanestro di alto livello e che questo lo riporti alla sua vecchia passione. Prima del Covid facevamo 2.500 abbonati, l'anno scorso ne abbiamo fatti circa 1.500, quindi quello che dice il presidente è assolutamente condivisibile", le parole del general manager Renato Pasquali, che si sofferma nella convenienza nel sottoscrivere la tessera: "Quello che la gente deve valutare bene è l'enorme vantaggio del prezzo in abbonamento, perchè offre l'opportunità di avere almeno 4 partite gratuite. Rispetto all'ultima campagna abbonamenti abbiamo inserito la gratuità per gli under 6 nei posti numerati, abbiamo abbassato la quota gratuita da 12 a 10 anni perchè abbiamo pensato di alzare la soglia dello sconto al 50% dai 16 ai 18 anni, così da coprire interamente la fascia studenti. Inoltre da quest'anno chi vorrà sottoscrivere l'abbonamento intero, solamente quello intero, potrà farlo anche online. La campagna aprirà il 30 agosto alle 12:00 con il via alla prelazione per tutti i parterre, fino al 17 settembre. Dal 6 settembre, fino al 17 settembre, la prelazione varrà per il resto dei settori numerati. Dal 10 settembre invece si potrà rinnovare il settore giallo. Chiaro che i nuovi abbonati possono sottoscrivere la propria tessera già dal 30 agosto, ma potranno scegliere solamente posti non soggetti a prelazione. Dal 18 settembre liberiamo i posti di chi non ha rinnovato, mentre l'ultima settimana è dedicata ai ritardatari". Nell'abbonamento sono comprese anche le prime due partite casalinghe, che saranno giocate nel campo neutro di Ferrara dopo la squalifica del Palafiera (le sfide sono quelle contro Nardò e Orzinuovi, rispettivamente l'8 e 15 ottobre). Per l'ottavo anno di fila Romagnauto si conferma al fianco della Pallacanestro Forlì 2.015: chi acquista nel mese di settembre un'auto avrà diritto a due tessere abbonamento. "Siamo da oltre 30 anni al fianco del basket forlivese - ricorda con orgoglio il titolare della concessionaria, Matteo Reggiani -. Ci fa piacere dare il nostro contributo a questa splendida realtà che ci fa provare belle sensazioni".

Le date

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti nella sede di viale Filippo Corridoni, 10 dal lunedì al venerdì (9.00-13.00 e 18.00-20) e il sabato dalle 9 alle 13. La prima fase è quella del "rinnovo", che va dal 30 agosto al 17 settembre: possono accedere a questa fase tutti gli abbonati della stagione 2022-2023. In questa fase sarà possibile effettuare la prelazione sul proprio posto (dal 6 al 17 settembre scatta la prelazione per tutti i settori numerati, mentre dal 10 al 17 settembre per il settore Giallo). Dal 18 al 24 settembre parte la seconda fase, quella della libera vendita degli abbonamenti, sui posti non occupati nella fase “rinnovo”. Dopo il 25 settembre ci sarà la terza fase: questa fase terminerà alla fine del girone di andata e ci si potrà abbonare anche a campionato in corso. Se la sottoscrizione dovesse essere fatta a campionato in corso, dal prezzo intero verrà scalato il rateo delle gare già disputate all’Unieuro Arena. A chi sottoscriverà il "rinnovo" è vivamente consigliato presentarsi con la tessera della stagione 2022/2023, che dovrà essere accompagnata da un documento di identità. Tutte le sottoscrizioni per gli abbonamenti "ridotti", dovranno essere accompagnate da relativa documentazione (carta d’identità, certificato di invalidità, tessera universitaria). Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura.

I prezzi

Il Palafiera sarà suddiviso in sei settori. Il Parterre Gold, che dà diritto al posto numerato e al posto auto nel parcheggio del Palafiera, costa 730 euro per chi dovrà rinnovare la tessera, mentre 750 euro per chi la sottoscriverà nella fase 2 e 780 euro dopo il 25 settembre (il biglietto per questo settore costa 70 euro, ridotto 60). Il Parterre A, B ed E (settore rosso) costa 520 euro per chi dovrà rinnovare la tessera, mentre 560 euro per chi la sottoscriverà nella fase 2 e 600 euro dopo il 25 settembre (il biglietto per questo settore costa 50 euro, ridotto 43). Il Parterre Low Cost C ed F (settore azzurro, che dà diritto al posto numerato) costa 360 euro per chi dovrà rinnovare la tessera, mentre 400 euro per chi la sottoscriverà nella fase 2 e 450 euro dopo il 25 settembre (il biglietto per questo settore costa 40 euro, ridotto 30). Il Centrale Numerato (settore verde, che dà diritto al posto numerato) costa 290 euro per chi dovrà rinnovare la tessera, mentre 305 euro per chi la sottoscriverà nella fase 2 e 320 euro dopo il 25 settembre (il biglietto per questo settore costa 32 euro, ridotto 27).

La curva numerata (settore arancione, che dà diritto al posto numerato) costa 235 euro per chi dovrà rinnovare la tessera, mentre 250 euro per chi la sottoscriverà nella fase 2 e 265 euro dopo il 25 settembre (il biglietto per questo settore costa 25 euro, ridotto 20). Infine la curva non numerata (settore giallo): costo di 140 euro per chi dovrà rinnovare la tessera, mentre 150 euro per chi la sottoscriverà nella fase 2 e 160 euro dopo il 25 settembre (il biglietto per questo settore costa 13 euro, ridotto 18). Per ogni abbonamento sottoscritto, si avrà diritto ad un buono sconto da 50 euro da spendere presso i punti vendita Uniero al centro commerciale Punta di Ferro o Mega Forlì. Il buono è valido per i possessori di Unieuro Card ed è spendibile su una spesa minima di 300 euro entro il 31 ottobre.

Riduzioni

Per quanto riguarda le riduzioni, l'ingresso sarà gratuito nel settore giallo per gli Under 10 nati dopo il 30 giugno 2013, mentre per gli Under 6 nati nel 2018 e seguenti è gratuito in tutti i settori numerati. Per gli Under 18 è previsto uno sconto del 50% (nati dal 2005 al 2013), mentre per gli over 65 lo sconto è del 10% (nati prima del primo settembre 1958). C'è anche la promozione "family", solo in abbonamento: i componenti dello stesso nucleo avranno diritto ad uno sconto del 60% se Under 14 (nati dopo il 30 giugno 2009) e del 50% per gli Under 19 (nati dopo il 30 giugno 2004). Sconto per gli universitari del 50% per il settore giallo e del 20% per gli altri settori (presentando tessera e ricevuta di pagamento delle tasse universitario nell'anno corrente).

Le persone con disabilità e invalidità sopra il 50% in grado di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%. Le persone con disabilità e invalidità sopra 50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione del 50% ed un omaggio per l’accompagnatore. Le persone con disabilità non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (ed un ulteriore omaggio per l’accompagnatore).