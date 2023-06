Finali playoff, ecco l'avversario dell'Unieuro Forlì: Cremona ha già espugnato il Palafiera

Ci siamo. Ventotto anni dopo il derby contro Rimini, la Pallacanestro Forlì 2.015 torna a giocarsi una finale playoff per la promozione in A1, incrociando sul proprio cammino la Vanoli Cremona. La squadra di coach Demis Cavina, quarta al termine della stagione regolare, è riuscita ad imporsi sia in Supercoppa che in Coppa Italia, dimostrando qualità di gioco e fisicità, frutto anche di un roster particolarmente profondo, con nove elementi che l'allenatore può ruotare a seconda della serata dei singoli, ma anche delle caratteristiche degli avversari.

L'Unieuro ha avuto modo di testare sulla propria pelle le caratteristiche di Cremona, finendo ko nella prima sfida della seconda fase, quella del girone "Giallo", sciupando nell'ultimo quarto un cospicuo vantaggio. Era il 2 aprile scorso, quando la squadra di coach Antimo Martino capitolò a testa alta malgrado gli errori finali col punteggio di 60-64. Da lì in avanti Forlì è stata un autentico rullo compressore, con undici successi di fila, uno dei quali anche contro Cremona: era il 23 aprile quando i biancorossi riuscirono a ribaltare un -8, chiudendo il match del PalaRadi sull'82-88.

La squadra di Cavina, quarta nel girone "Giallo", ha superato i quarti di finale di playoff con un netto 3-0 contro Agrigento, mentre in semifinale ha avuto la meglio sulla Fortitudo Bologna, strappando tuttavia il pass per le finali con un 3-1 nonostante l’assenza di Trevor Lacey, uno degli uomini chiave dello scacchiere di Cavina. Il classe ’91 terranno ha accusato un problema muscolare nel corso di Gara 2 contro la Fortitudo.

Nella serie contro la Effe, Cremona ha viaggiato con una media di 84,3 punti, tirando col 61% dal pitturato e col 33% dall'arco, mentre ha chiuso la serie contro Agrigento con 86,3 punti ad allacciata, col 75% da due e il 29% dai 6.75. Tra quarti e semifinali di playoff la compagine lombarda ha migliorato la media punti di 74,7 punti del girone "Giallo" e di 79.3 della regular season.

Cremona nei playoff ha mantenuta un'alta percentuale da 2 (61%), anche se non dispone di un riferimento nel pitturato. Sono tre i giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra nei playoff: Aj Pacher, 15,6 punti, e gli esterni Davide Denegri, 14,9 punti, e Lacey, 14,4 punti. Tutto ciò senza dimenticare elementi come Mirza Alibegovic, che aveva chiuso il girone Verde con 10,8 punti, Lorenzo Caroti (tra i protagonisti del girone Giallo con 10,8 punti), Paul Eboua, Andrea Pecchia, Joseph Mobio e Matteo Piccoli.