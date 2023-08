Primo test per l'Unieuro 2.015 senza gli americani Xavier Johnson e Kadeem Allen

Primo test per la Pallacanestro Forlì 2.015. Sabato, con palla a due alle 18, i biancorossi sfideranno in un Palafiera a porte aperte i Raggisolaris Faenza. Non saranno in campo gli americani Xavier Johnson e Kadeem Allen, arrivati rispettivamente martedì e giovedì. Coach Antimo Martino ha scelto di non impiegarli nella prima amichevole estiva. Lunedì si terrà la presentazione di staff e squadra ai propri tifosi. L’appuntamento è fissato per le ore 19:30 all’Unieuro Arena, quando le porte dell'impianto si apriranno sull'ultima parte dell'allenamento diretto da coach Martino. Al termine la Società offrirà a tutti i presenti piadina, birra e altro, per un ulteriore momento di condivisione.

L'1 e il 2 settembre sarà quindi la volta del "Memorial Bortoluzzi", a Lignano Sabbiadoro, quando Forlì incrocerà Trieste nella prima semifinale, alle ore 19:00. Finali 3° e 1° posto il 2 settembre, rispettivamente alle 17:00 e alle 19:15, contro Vigevano o Cividale. Ancora da definire invece ora e luogo per la partita del 6 settembre contro la Fortitudo Bologna, match che indirizzerà l'Unieuro Forlì alla settimana di Supercoppa, con l'impegno di Chiusi, il 12 settembre alle 20:30, ed infine alla Unieuro Arena, il 15 settembre alle 20:30, contro RBR Rimini