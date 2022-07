"Run Together", serata di gala per la Pieffe 2.015: prima ufficiale in biancorosso per Cinciarini

Serata di gala, quella di martedì, per la Pallacanestro Forlì 2.015 con "Run Together", il tradizionale evento estivo che riunisce i soci della Fondazione Pallacanestro 2.015, i partner biancorossi, i rappresentanti della società, le istituzioni del Comune di Forlì. Ad accogliere la Pieffe 2.015 Lucia Magnani, amministratore delegato di Long Life Formula: una serata all’insegna della condivisione e del piacere di stare insieme, e nel corso della quale sono intervenute diverse figure della società. Il presidente Giancarlo Nicosanti ha ringraziato i partner "per essere al fianco della società e credere nel progetto", ed ha presentato a tutti, in maniera ufficiale, il nuovo responsabile dell’area tecnica-sportiva Antimo Martino e Daniele Cinciarini, alla loro prima partecipazione ad un evento organizzato dalla famiglia biancorossa. Alla cena era presente anche una delegazione di ragazzi del settore giovanile: Riccardo Pinza, socio della Fondazione Pallacanestro 2.015 e presidente dell’attività giovanile, ha fatto loro i complimenti per gli storici traguardi raggiunti nell’anno appena terminato (finali nazionali Under 17 Eccellenza e spareggi per le finali con Under 19 Eccellenza), e fatto un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà e per il loro futuro.