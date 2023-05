Semifinali playoff, Unieuro-Udine: tutte le informazioni sulla prevendita dei biglietti

Apre lunedì la prevendita per l'acquisto dei biglietti delle prime due sfide casalinghe della Pallacanestro Forlì 2.015, che si giocheranno rispettivamente venerdì 2 giugno alle 20.30 e domenica 4 alle 19. L'incasso di Gara 1 sarà devoluto a sostegno delle persone e delle attività colpite dall’alluvione. Nei prossimi giorni, a seguito di un confronto con Siae e Vivaticket, verranno comunicate le modalità di riutilizzo dei biglietti già acquistati per “Gara-2” dei quarti di finale. Si fa presente che la modalità di riutilizzo sarà legata esclusivamente a Gara-1 della semifinale playoff. A tal proposito, non ci sarà la possibilità, per gli abbonati alla stagione 2022/2023 che non avevano acquistato i biglietti per i “Quarti di finale” contro Chiusi, di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto.

Per Gara 2 gli abbonati avranno diritto di prelazione sul posto del proprio abbonamento dalle 16 di lunedì alla mattina di mercoledì (fino alle ore 13:00). Nelle giornate successive, non è garantita la scelta del posto del proprio abbonamento. Nel paragrafo successivo, la tabella con i prezzi dedicati. Al momento dell’acquisto bisognerà esibire l’abbonamento ed un documento di identità. I non abbonati, dalle 16 di lunedì alla mattina di mercoledì (fino alle ore 13:00), potranno acquistare i biglietti nei posti non occupati da abbonamento. Mercoledì dalle 17 ci sarà la possibilità di acquistare anche nei posti non confermati dagli abbonati.

Sarà possibile acquistare i biglietti nella sede della Pallacanestro 2.015 (viale Filippo Corridoni 10, Forlì), lunedì dalle 16 alle 20;

martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, mentre sabato dalle 9 alle 13 (esclusivamente per Gara-2). La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà chiusa sia in prevendita, sia il giorno della partita, perché gli “uffici biglietteria” sono utilizzati dal personale della Protezione Civile. Come durante la stagione regolare, i biglietti potranno online sul sito https://pallacanestroforli.vivaticket.it/ e nei punti vendita abilitati VivaTicket della provincia. I tagliandi sono quindi disponibili alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98), Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Punto Snai Forlì (Viale Roma 147), Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli). Questi i prezzi per gli abbonati: Parterre Gold 60 euro, Parterre Rosso 45 euro, Parterre Low Cost 35 euro, Centrale Numerato (Verde) 28 euro, Curva Numerata (Arancione) 22 euro e Secondo Anello (Settore Giallo) 13 euro. Questi i prezzi per i non abbonati: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre Low Cost 40 euro, Centrale Numerato (Verde) 30 euro, Curva Numerata (Arancione) 25 euro e Secondo Anello (Settore Giallo) 15 euro.

Le agevolazioni

Sono previste riduzione per gli Under 12 (gratis nel settore giallo per i nati dopo il 30 giugno 2010 (il biglietto verrà consegnato direttamente all’ingresso del Settore Giallo dagli addetti alla sicurezza, mostrando un documento di identità), per gli Under 16 (sconto del 50% per i nati dopo il 30 giugno 2006), Over 65 (sconto del 10% per i nati prima del primo settembre 1957). Le persone con disabilità e invalidità sopra il 50% in grado di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%, mentre quelle con disabilità e invalidità sopra il 50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione del 50% e un omaggio per l’accompagnatore. Le persone con disabilità e persone con invalidità sopra il 50% non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (ed un ulteriore omaggio per l’accompagnatore). Sono inoltre previste agevolazioni per gli studenti universitari del 50% nel settore Giallo e del 20% negli altri settori (va presentata la tessera al momento dell'acquisto).

Viabilità

I tifosi sono invitati a ridurre il più possibile l’utilizzo delle auto per arrivare all’Unieuro Arena, considerando che il tratto di via Punta di Ferro compreso tra le rotonde di “via Cervese” e “Punta di Ferro” sarà chiuso al traffico e, di conseguenza, non sarà consentito utilizzare i parcheggi del palazzetto. Il tutto, per garantire la circolazione dei mezzi della protezione civile; Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it