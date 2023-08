Spunti interessanti per coach Antimo Martino nel test contro Faenza

Va a Faenza l’amichevole contro la Pallacanestro Forlì 2.015. Buone indicazioni per coach Antimo Martino. I biancorossi mettono nel motore conoscenza reciproca e offrono spunti interessanti al proprio tecnico. Tutti coinvolti i giocatori a disposizione di Martino, che ha utilizzato i suoi con un minutaggio controllato dando molto spazio ai giovani che sono stati aggregati per la preparazione.

Faenza si presenta con Galassi, Tomasini, Siberna, Aromando e Poggi, mettendo subito in difficoltà Forlì soprattutto sotto canestro. Grande mattatore è Aromandoautore di 10 punti (chiuderà con 21) nel primo quarto vinto 21-16. Nel secondo periodo, vinto dai Blacks 25-24, l’Unieuro diventa più pericolosa, ma i Raggisolarisreggono l’urto rispondendo per le rime soprattutto dalla lunga distanza. Galassi, Tomasini e Poggi colpiscono da fuori, ma da sottolineare sono soprattutto gli ottimi automatismi del gioco faentino.

Il terzo periodo è più combattuto ed è sempre in equilibrio con il ritmo che non cala nonostante il grande caldo all’interno del palasport. Anche in questo caso i Blacks riescono ad aggiudicarsi la frazione grazie a tre tiri liberi nel finale di Tomasini, astuto a guadagnarsi il fallo e a realizzare dalla lunetta il 3/3 per il 22-21. Nell’ultimo periodo è Papa il protagonista con 6 punti nei primi minuti tutti nati da assist di Vico poi Forlì inizia a colpire in contropiede e passa a condurre vincendo il quarto 28-25. Tra i singoli, molto positiva la prova balistica di Galassi, 13 punti con 4 triple, oltre aquella di Aromando autore di 21 punti e di Papa che ne ha segnati 16.

Prossimo appuntamento, lunedì sera con la presentazione della squadra ai tifosi. Poi, il campo chiamerà i biancorossi a Lignano Sabbiadoro per il memorial Bortoluzzi, venerdì 1 e sabato 2 settembre.

Unieuro Forlì – Blacks Faenza 89 - 93 (16 -21; 24-25; 21-22; 28-25)

Unieuro Forlì: Valentini 10, Cinciarini 18, Pollone 11, Pascolo 8, Zilli 2, Zampini 10, Tassone 9, Radonjic 4, Munari 7, Borciu 2, Zilio, Pinza 8, Galarza. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi, Paolo Ruggeri.

Blacks Faenza: Galassi 13, Papa 18, Siberna 8, Vico 9, Naccari, Poggi 10, Ballarin, Petrucci 5, Aromando 21, Tomasini 9, Pastore n.e. All.: Gigi Garelli. Ass.: Matteo Pio, Iacopo Monteventi.