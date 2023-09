Supercoppa, Cinciarini e Pascolo show: l'Unieuro espugna Chiusi. E venerdì c'è il derby con Rimini

L'Unieuro Forlì 2.015 espugna Chiusi col punteggio di 81-87 e fa un passo avanti verso il passaggio del turno in Supercoppa, col matchpoint in casa venerdì prossimo nel derby contro la Rinascita Rimini. Orfana di Xavier Johnson dopo appena 3'34 di gioco, uscito dal parquet per un infortunio alla gamba destra, la squadra di coach Antimo Martino si è aggrappata all'esperienza di capitan Daniele Cinciarini, 21 punti sul tabellino, e all'americano aggiunto della serata, Davide Pascolo, autore di una prestazione mostruosa con 21 punti, 5 assist e 7 rimbalzi, per un totale di 30 di valutazione.

Più che positivo l'esordio in biancorosso di Kadeem Allen, con 18 punti, mentre il quarto uomo in doppia cifra è Fabio Valentini con 10 punti. C'è voluto l'overtime per decretare il vincitore del match: Forlì parte bene, poi subisce il ritorno della squadra di coach Giovanni Bassi, che addirittura si porta avanti nel terzo quarto, con un massimo vantaggio di 8 punti. Da lì in avanti la squadra di Martino stringe le maglie della difesa, completando l'aggancio. Sul finale dell'ultimo quarto Forlì spreca con Todor Radonijc la chance di chiudere il match, sbagliando due liberi di fila. Ai supplementari prevale la fisicità biancorossa e l'esperienza di capitan Cinciarini.

La partita

Martino schiera Allen nel quintetto iniziale per la prima volta in stagione insieme a Pollone, Valentini, Johnson e Zilli. Nei primi minuti prevalgono le difese, con Forlì poco precisa in fase offensiva: dopo 3' il punteggio sul tabellone recita 4-2, con il canestro biancorosso di Valentini innescato da un assist di Johnson. La partita del numero 11 dura però 3'34: su una palla recuperata l'americano si ferma in campo, toccandosi la gamba destra, prendendo direttamente la via dello spogliatoio.

Cresce nel frattempo Allen: una tripla, un assist per Zilli ed una palla recuperata che da il là all'azione che porta al canestro Pascolo permette a Forlì con un parziale di 7-0 di portarsi avanti 9-6. La risposta dei padroni di casa è in due bombe consecutive di Stefanini per il 12-9, con Martino a chiamare il primo timeout del match. La compagine romagnola torna avanti con un parziale di 8-0, con Cinciarini a timbrare il cartellino con sei punti di fila. Il primo quarto va in archivio con un passaggio 'no look' di Zampini per l'appoggio acrobatico di Pascolo che vale di 12-19.

L'Umana impiega 4'50 per riagganciare gli ospiti con un parziale di 11-4 (pari 23). Ma la squadra di Martino ritrova il feeling col canestro, allungando di 5 punti (24-29) con Pollone, Cinciarini ed una bellissima veronica di Tassone. Coach Bassi chiama timeout e al ritorno in campo i toscani infilano quattro punti di fila interrotti dal gioco da tre punti di Zampini (28-32). Il periodo si chiude punto a punto, con i romagnoli che si presentano all'intervallo avanti di 2 (34-36).

Le bombe di Allen e Valentini aprono il terzo quarto, ma l'Umana ribalta in un amen l'inerzia del match, trovando continuità dall'arco con un parziale di 15-3 per il 49-45. A trascinare la squadra di Bassi è uno scatenato Tilghman, con l'Umana che allunga di 7 (56-49) al 37'. La bomba di Stefanini vale il massimo vantaggio per i padroni di casa, ma due triple di fila di Cinciarini e Valentini tengono in scia Forlì sul -2 prima del siluro dalla distanza di Raffaelli sulla sirena del 62-57.

L'ultimo quarto si apre nel segno di Pascolo, con Forlì di nuovo in scia all'Umana (64-63 dopo 33'19). I senesi si riportano sul +5, prima del gioco da tre punti di Allen, costruito sul quarto fallo di Stefanini. Allen è preciso anche dalla lunetta e a 4'32" la squadra di Martino è a -1. E' un duello a distanza tra Pascolo e Tilghman in questa fase del match: il numero 14 inventa un assist per Radonijc per la bomba del 73 pari. Il numero 23 si prende anche un fallo all'inizio dell'ultimo minuto di gioco, ma dalla lunetta fa 0 su 2, con Martino ad allargare le braccia per l'occasione persa. E' la sagra dell'errore da ambo le parti negli ultimi secondi, con Forlì - senza Pollone carico di cinque falli - e Chiusi a giocarsela così all'overtime.

Radonijc si fa perdonare i liberi sbagliati con la tripla del +6 a 2'50 dalla sirena (74-80). L'Umana con Stefanini e Martini torna sul -2, ma Cinciarini ristabilisce i due possessi di distanza (78-82) a 1'41 ancora da giocare. Stefanini e Cinciarini sono i protagonisti del finale del match. A 38 secondi dalla fine il libero di Pascolo mette il punto esclamativo sul match, prima dell'appoggio definitivo di Allen: finisce 81-87. Venerdì c'è il derby contro Rimini al Palafiera. Sarà decisivo per il passaggio di turno.