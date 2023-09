Supercoppa, l'Unieuro sfida il suo passato: "Contro Verona per continuare il nostro processo di crescita"

L'Unieuro Forlì ritrova gli ex Lorenzo Penna e Giulio Gazzotti nel faccia a faccia di martedì contro la Scaligera Verona, quarto finale di Supercoppa che si giocherà in gara secca: chi vincerà infatti disputerà nel fine settimana le Final Four di Montecatini. Inserita nel girone C, Verona è approdata ai quarti di finale battendo Orzinuovi e Vigevano, così come i biancorossi hanno regolato Chiusi e Rimini.

"Ci aspetta una partita sicuramente insidiosa, in trasferta contro una squadra che ha tutte le qualità per essere protagonista nella prossima stagione - afferma Martino -. Noi, come abbiamo fatto nelle occasioni precedenti, utilizzeremo la preparazione della partita e i minuti di gara stessi per continuare il nostro processo di crescita in vista dell'inizio del campionato"