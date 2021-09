Supercoppa, per il derby contro Ravenna a disposizione 35 biglietti

Domenica 12 settembre alle 18.30 il PalaCosta di Ravenna ospiterà il primo turno di Supercoppa che vedrà l'Unieuro Forlì 2.015 impegnata in trasferta contro l'OraSì. La società ha a disposizione 35 biglietti, corrispondenti al 10% della capienza consentita nell’impianto. I titoli d’ingresso riservati ai tifosi biancorossi, possono essere acquistati esclusivamente con questa modalità: mandando una mail a info@pallacanestroforli2015.it a partire dalle 12 di lunedì. Le mail che arriveranno prima delle 12 non saranno prese in considerazione.



Per ogni mail potrà essere fatta richiesta per un massimo di due nomimativi, che dovranno essere congiunti. In base all’ordine di arrivo temporale delle richieste, verranno assegnati i 35 biglietti a disposizione. Pallacanestro 2.015 contatterà – rispondendo alla mail di richiesta – le persone che si saranno garantite il titolo di accesso, comunicando le modalità di ritiro e pagamento e le altre informazioni utili.



I biglietti, numerati e nominali, avranno un costo unitario di 15 euro. L'accesso è consentito solo con Green Pass che verrà verificato all’ingresso del PalaCosta, e che all’interno dell’impianto bisognerà indossare sempre la mascherina e rispettare il posto assegnato. In assenza di validità del green pass, non si potrà entrare nell’impianto, anche se muniti del titolo di accesso.



Per qualsiasi informazione, potete scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura dell’ufficio.