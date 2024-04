Troppo brutti per essere veri: un ko che fa male per i Baskers

Decisamente troppo brutti per essere veri: raggiunta la difficile qualificazione ai playoff nella gara interna del 24 febbraio contro Medicina ed un obiettivo complicato, i BaskérsForlimpopoli hanno clamorosamente smarrito lo smalto dei tempi migliori ed inanellato la quarta sconfitta (terza consecutiva su altrettante nella seconda fase) su cinque gare.

Una paurosa e netta inversione di tendenza rispetto alla regular season, che rischia clamorosamente di cancellare quanto di buono espresso in precedenza, facendo dei galletti una delle squadre capaci d’esprimere un gioco spumeggiante e spettacolare.

Dopo i pesanti rovesci con Francia e Scandiano, per continuare a dare un senso alla stagione importante si auspicava una doverosa inversione di tendenza sul glorioso campo del PalaBigi di Via Guasco che tangibilmente non si è palesata.

Pronti via ed il 10-0 del 3’ condito dai due falli di Dell’Omo lascia intravedere loschi presagi: l’impalpabile difesa dei romagnoli mette clamorosamente in ritmo le bocche da fuoco reggiane e sotto la spinta di Alberione le triple (sei nel quarto d’apertura, ben 15 al gong) in serie di Caroli, Amadio e Defant scavano l’impietoso -28 del 10’.

In balia delle onde e degli eventi Rossi e Farabegoli abbozzano un accenno di reazione che in realtà rimarrà sempre fine a sé stessa perché prima il redivivo Dias poi quattro bombe in serie di capitan Paparella mantengono un divario sempre sopra alle trenta lunghezze, con un linguaggio del corpo generale davvero inequivocabile.

Contro avversari di tutto rispetto e nelle migliori sei squadre dell’Emilia-Romagna serve ben altro atteggiamento, con tre gare ancora da disputare ed il quarto posto a soli due punti si potrà ancora dare un senso logico a questa stagione.