Under 19 Eccellenza, la Pallacanestro Forlì si qualifica alla seconda fase: "Un risultato inaspettato"

Si è qualificata alla seconda fase regionale, l'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, grazie al terzo posto raggiunto al termine della stagione regolare nel “Girone B”, a sei lunghezze da Santarcangelo che guida con 12 punti (al secondo posto con 8 punti la Fulgor Fidenza, mentre Forlì divide la terza piazza con la Virtus Bologna, la Pallacanestro Reggiana e la Vis Ferrara).

Lunedì prossimo comincerà la seconda fase, nella quale si affronteranno le prime quattro classificate nel “Girone A”. Le prime quattro classificate nei due gironi della Regione, accedono alla seconda fase portandosi dietro i punti ottenuti contro le altre tre qualificate nel girone di partenza. In questa seconda fase, si andranno ad affrontare, in gare di andata e ritorno, le quattro squadre qualificate nell’altro girone.

I punti ottenuti negli otto incontri previsti andranno a sommarsi ad una classifica di partenza così stabilita: ogni squadra accederà alla seconda fase con i punti fatti, nel corso della stagione regolare, contro le altre tre squadre del suo girone, qualificate alla seconda fase. Al termine della seconda fase, la prima classifica accederà alle finali nazionali, la seconda ad uno spareggio per le finali nazionali e la terza ad un pre-spareggio.

"Siamo contenti perché si tratta di un risultato, in un certo senso, inaspettato - commenta coach Gandolfi .-. Ad inizio stagione non sapevamo come avrebbero reagito i nostri ragazzi, che hanno affrontato anche il doppio impegno con la “C Silver”: sono stati bravi e siamo soddisfatti, considerando anche che in diversi periodo della stagione, molti di loro si sono allenati anche con la Serie A".

Il calendario

1.Pallacanestro 2.015 – Pall. Reggiana, Villa Romiti, 28/03 ore 18.30

2.Pallacanestro 2.015 – Vis Ferrara –Villa Romiti, 04/04 ore 18.30

3.Fulgor Fidenza – Pallacanestro 2.015 –11/04, ore 19.00

4.San lazzaro – Pallacanestro 2.015, 19/04 ore 20.30

5.Pall. Reggiana – Pallacanestro 2.015, 26/04 ore 18.50

6.Vis FE – Pallacanestro 2.015, 03/05 ore 20.30

7.Pallacanestro 2.015 – Fulgor Fidenza Villa Romiti, 09/05 ore 18.30

8.Pallacanestro 2.015 slazz Villa Romiti, 16/05 ore 18.30