Unieuro 2.015, continua la campagna di abbonamento "Brividi": da mercoledì il rinnovo dei settori numerati

Continua "Brividi", la campagna abbonamenti di Pallacanestro Forlì 2.015 per la stagione 2023/24 di Serie A2. Da mercoledì si aprirà la prima fase per tutti i vecchi abbonati dei settori numerati. Fino al 17 settembre, gli abbonati dello scorso anno avranno il diritto di prelazione sul posto occupato nella stagione scorsa. Volendo, potranno sottoscrivere l'abbonamento in parterre, occupando però i posti liberi e non in prelazione.

Per gli abbonamenti interi, non soggetti quindi a riduzioni, è possibile sottoscrivere il rinnovo anche online su www.vivaticket.com con ritiro tessera presso la sede di viale F. Corridoni 10. Gli abbonamenti coprono 16 partite, quelle del girone rosso di regular season più la fase a orologio con le squadre del girone verde. Per i settori numerati centrali l'importo dell'abbonamento è di 290 €, mentre per la curva numerata 235 €.

Sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento nei punti vendita autorizzati ed in quelli abilitati Vivaticket. Per tutta la campagna abbonamenti, la biglietteria della sede sarà aperta nei seguenti giorni e orari: Dal lunedì al venerdì 9-13/17-20, il sabato 9-13. E' intanto aperta la prevendita a 10 euro, posto unico, per il biglietto della partita di Supercoppa del 15 settembre contro Rimini.