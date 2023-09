Unieuro 2.015, vittoria autorevole contro Vigevano. Primi minuti in campo per Johnson, ottimo Munari

Arrivano buone indicazioni per coach Antimo Martino dalla terza ed ultima giornata Memorial Bortoluzzi, che ha visto l'Unieuro 2.015 impegnata contro la Pallacanestro Vigevano, impegnata nel girone "Verde" del campionato di A2. I biancorossi, con ben cinque giocatori in doppia cifra, hanno avuto la meglio sulla compagine lombarda col punteggio di 84-65. Con Kadeem Allen ancora fermo ai box, la sfida ha visto il debutto con la casacca di Forlì Xavier Johnson, risparmiato venerdì contro Trieste dopo un piccolo fastidio accusato nel riscaldamento pre-partita. Per il numero 11, schierato nel quintetto iniziale, più di 21 minuti in campo, per un totale di 10 punti.

Vigevano parte forte (1-7), ma con un parziale di 8-0 la squadra di Martino mette il naso avanti, archiviando il primo quarto col punteggio di 19-13. Con autorevolezza Forlì mantiene il pallino del gioco, infilando nel secondo quarto 27 punti, chiudendo il primo quarto avanti di 10 (46-36), tirando col 65% da due. Nel terzo periodo i biancorossi veleggiano sul +15 (61-46), accelerando nell'ultimo quarto, col massimo vantaggio di 21 punti. Da segnalare l'ottima prestazione del giovane Michele Munari, che in 16'30 in campo ha totalizzato 10 punti. Top score capitan Daniele Cinciarini, con il 60% dal pitturato e 16 punti totali. L'Unieuro chiude così al terzo posto il Memorial Bortoluzzi.

Così coach Antimo Martino sulla due giorni friulana: "Seconda partita in due giorni dove grandissima attenzione è stata posta nel distribuire le energie senza rischiare problemi e infortuni. Rispetto a venerdì abbiamo avuto Johnson, assodato che il fastidio di ieri non era nulla di grave. Con lo staff medico abbiamo invece deciso di evitare una seconda partita in due giorni a Zampini. Dobbiamo usare queste partite per crescere e per conoscerci. Adesso avremo un giorno di riposo e da lunedì torneremo in palestra con l'obiettivo di continuare a lavorare parallelamente sia sulla parte atletica che sullo sviluppo del nostro sistema di gioco inserendo gradualmente tutti i giocatori a disposizione".

Unieuro Forlì - Nuova Pall. Vigevano 84-65 (19-13:27-23; 15-10; 23-19)

Unieuro Forlì: Allen N.E., Cinciarini 16, Valentini 13, Zampini N.E., Tassone 3, Johnson 10, Pascolo 8, Zilli 13, Pollone 8, Munari 10, Zilio, Radonjic 3. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Nuova Pallacanestro Vigevano: Bertoni 5, Bertetti 7, Smith 9, Wideman 9, Rossi 5, Peroni 4, Leardini 6, Battistini 15, Pisati N.E., D'Alessandro 15, Strautmanis 5, Bettanti N.E.. All.: Lorenzo Pansa. Ass.: Bruni e Lazzarini.