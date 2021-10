Unieuro, 602 giorni dopo è show al Palafiera davanti ai tifosi: Hayes e Giachetti incantano

Seicentodue giorni orfana dei suoi tifosi, la Pallacanestro Forlì regala tra le mura del Palafiera una prestazione maiuscola, piegando la neo promossa Fabriano col punteggio di 93 a 81. Vittoria costruita con un super primo quarto, chiuso avanti di 15 punti (29-14), poi la matricola di A2 ha cercato di mettere pepe al match, con i biancorossi capaci con un super Jacopo Giachetti di respingere il ritorno degli avversari nell'ultimo quarto.

Kenny Hayes, alla prima all'impianto di via Punta di Ferro, ha regalato spettacolo, chiudendo il tabellino con 26 punti, con alte percentuali dal pitturato (78%, con un sette su nove), ma anche dalla distanza (57%, con quattro triple su sette a segno). In doppia cifra anche Jeffrey Carroll, autore di 11 punti, e più nei meccanismi di coach Sandro Dell'Agnello rispetto alla prima di campionato. Rei Pullazi si conferma l'uomo dei rimbalzi, sette in totale, quattro dei quali offensivi, con 11 punti all'attivo. In doppia cifra anche Giachetti (12) e Davide Bruttini (10). Dall'altra parte Dwayne Davis ne ha infilati 28, mentre Patrick Baldassarre 20.

La partita

Dell’Agnello parte con Palumbo, Hayes, Carroll JR, Pullazi e Benvenuti, e la difesa biancorossa comincia bene, generando tre palle perse ospiti. I primi 5’ sono ai limiti della perfezione per i biancorossi che, con Hayes (8 punti in 6 minuti) e Pullazi, si costruiscono il vantaggio che arriva fino al 19-4. Un canestro di capitan Giachetti e due triple di Carroll JR consentono ai biancorossi di allungare ancora, e l’Unieuro Arena esplode nell’ultima azione: stoppata di Pullazi, ribaltamento di campo e appoggio in contropiede sulla sirena di Carroll JR: 29-14 alla prima sirena.

Si ricomincia con il canestro di Bruttini e 4 punti di fila di Pullazi per il 35-14, che è il massimo vantaggio. Ma gli ospiti non escono dalla partita e rientrano fino al -7 (40-33): la risposta biancorossa è immediata e guidata dalla tripla di Carroll JR e dai punti di Natali, per il nuovo +12, 50-38. A fine primo tempo, il punteggio è 50-40.

L’inizio di secondo tempo vede ancora gli ospiti rosicchiare qualche punto, fino al 53-47 del 23’. Ma è in questo momento che l’Unieuro stringe le maglie difensive e, per oltre 5’, non fa segnare gli avversari dal campo; in attacco ci si affida ai veterani, che rispondono presente: 4 di Bruttini e 5 di Giachetti in un momento chiave, valgono il 64-50. Alla terza sirena, il tabellone recita 68-56.

Quando si entra negli ultimi dieci e decisivi minuti, la Ristopro trova il canestro con continuità e, con i punti di Davis e Baldassarre si avvicina fino al -3 (78-75). Ma l’Unieuro che rientra dal timeout, risponde presente. Segna Hayes, Bruttini fa 2/2 ai liberi, e ancora Hayes realizza la tripla del 85-75: è di nuovo +10 a 5’ dalla fine. La difesa dell’Unieuro alza ancora la sua intensità e la rubata di Carroll Jr a 1’40’’ dalla fine, vale oro: in attacco Giachetti mette il punto esclamativo sulla vittoria con altri due liberi ed un assist (saranno 8, alla fine) spettacolare a Bruttini. Il finale è 93-81, il ritorno di “Romagna Mia” cantato dai tifosi è da brividi.