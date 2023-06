Playoff, l'atto conclusivo contro Cremona. La serenità di Martino: "Finale storica, vogliamo regalare una gioia incredibile ai tifosi"

Una sfida "che proveremo a vincere". E' un coach Antimo Martino sereno quello alla vigilia della Gara 1 di finale playoff, che vedrà la Pallacanestro Forlì sfidare la Vanoli Cremona di coach Demis Cavina. Per la palla a due di mercoledì sera (ore 20,45) si annuncia un Palafiera a tinte biancorosse, con i giocatori che saranno accolti da una coreografia speciale a cura della Curva Nord. Probabilmente saranno oltre 4mila i tifosi ad assistere al match: "Siamo molto felici di essere arrivati a questo traguardo, un risultato che nessuno aveva immaginato ad inizio stagione nonostante l'ambizione di concludere al meglio la stagione - le parole di Martino -. Partita dopo partita ho avuto la convinzione che questa squadra crescesse e avesse tutti i requisiti per arrivare fino alla fine, rendendo quindi meno sorprendente il fatto di essere arrivati in finale".

Gli avversari

Quanto agli avversari, Cremona "è una squadra che ha dei punti fissi attorno ai quali possono cambiare degli assetti. Arriva da una serie playoff dove ha affrontato prima Agrigento e poi la Fortitudo Bologna con caratteristiche differenti, giocando anche senza Trevor Lacey. Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario, ma siamo focalizzati su noi stessi e su quello che vogliamo fare, dal punto di vista dell'intensità e della concentrazione". La serie si annuncia equilibrata: "Si affrontano due squadre molto solide, che hanno un'idea di collettivo molto spiccato. La squadra che avrà la forza di non disunirsi nei momenti di difficoltà, facendo le scelte giuste, sarà quella che alla fine avrà la meglio. Sia da una parte che dall'altra ci sono tantissime individualità con talento, e le fiammate che avranno i singoli giocatori avranno un peso specifico".

Le certezze della Pieffe

Fin da subito Martino e il suo staff ha creato un gruppo unito, che ha cementificato una mentalità vincente: "Per mia abitudine cerco di insistere sull'aspetto del passarsi la palla, inserendo pochi schemi offensivi, cercando di giocare sulle semplici collaborazione e spingendo così la squadra al giocare insieme - spiega Martino -. Questo è un lavoro che mi ha sempre ripagato, un aspetto che tuttavia va rinforzato quotidianamente, allenata e alimentata. Quando la squadra capisce che tutti possono beneficiare di questo sistema, questo metodo lo si acquisisce in modo automatico".

Tra le certezze della Pieffe 2.015, rimarca Martino, "c'è quella di essere performante in difesa, con la voglia di difendere tutti insieme. Un aspetto che è migliorato durante la stagione, migliorando nella seconda fase i numeri del girone "Rosso". Noi giochiamo una pallacanestro corale, con quattro-cinque giocatori a chiudere il match in doppia cifra. In Gara 1 contro Udine abbiamo avuto una bassa percentuale di realizzazione, ma non altrettanto per quanto riguarda la qualità del tiro creata".

"E' chiaro che ci possono essere partite dove non si trova il canestro, ma dal mio punto di vista è un aspetto che mi preoccupa poco, perchè so che sulla distanza questa squadra può produrre una qualità di tiri che corrisponde, come accaduto durante la serie contro Udine, ad una percentuale realizzativa migliore", argomenta ancora l'allenatore. Martino quindi esclude il fattore emozione negli errori: "Può esserci nei primi minuti, ma arriviamo da una stagione lunghissima dove era sempre importante vincere". Il mantra è lo stesso che Martino ripete da mesi: "Giochiamo una partita per volta e giochiamo per vincerla".

La carica dei tifosi

La Pallacanestro Forlì 2.015 rappresenta una pagina lieta in un momento difficile che sta attraversando la città. Si tratta, prosegue Martino, "di una finale storica per la società, che arriva in un momento per la città difficile. Il mio sogno è che il 2023 non sia ricordato in futuro solo per la brutta alluvione che ha messo in ginocchio Forlì, ma anche per l'aver vissuto, sportivamente parlando, qualcosa di magico, che ha rappresentato una reazione e rivincita su quanto accaduto".

Martino avrà tutto il roster a disposizione per il match. "La squadra sta vivendo questa finale come ha vissuto le partite precedenti - spiega Martino -. Il clima non è minimamente cambiato e c'è la convinzione di far bene, consapevoli delle difficoltà e dell'importanza della gara. Abbiamo tanti elementi che ci rendono sereni". E anche il coach di Isernia, caricato in questi giorni anche dai messaggi ricevuti in privato sui social, confessa che si siederà sulla panchina di Gara 1 serenamente, grazie anche allo "spirito con il quale si allena la squadra e la voglia che abbiamo di stare insieme. La responsabilità di voler regalare una gioia incredibile c'è, a prescindere dalla situazione che sta vivendo la città, perchè quando si arriva in finale non possono mancare le motivazioni".

La biglietteria

Mercoledì, in occasione di Gara-1 la biglietteria dell’Unieuro Arena, sarà aperta a partire dalle 19. La società invita tutti i tifosi e sostenitori biancorossi che saranno presenti alla partita ad arrivare con opportuno anticipo, per evitare lunghe code agli ingressi ed agevolare l’afflusso all’Unieuro Arena. Gli uffici di Viale Corridoni, nella giornata di mercoledì saranno aperti dalle 9 alle 13, e che la prevendita continua nei punti vendita autorizzati e online a questo link: https://pallacanestroforli.vivaticket.it