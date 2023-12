Unieuro-Fortitudo, primo tempo senza cori e striscioni: clamorosa protesta della Curva contro le trasferte vietate

Cresce l'attesa per il derby di domenica sera tra Pallacanestro Forlì 2.015 e Fortitudo Bologna. Ma alla sfida della via Emilia non potranno assistere i tifosi residenti nella provincia di Bologna per motivi di ordine pubblico. Una decisione "folle" secondo i quattro gruppi della curva forlivese, motivo per il quale hanno deciso di prender posto al Palafiera solo dopo l'intervallo. "I tifosi contano sempre meno e le società assistono passivamente a questi fatti ", scrivono i gruppi organizzati nel motivare la "forte" presa di posizione in quella che viene vista da tutti come "La partita" dell'anno.

E così i primi due quarti del settore della curva sarà vuoto. "Il primo tempo sarà privo di cori, bandiere e striscioni che da sempre sono le caratteristiche principali di un derby - scrivono le tifoserie di Forlì -. Quello di domenica, senza tifosi, non è un derby". La sfida si disputerà alle 20.30. In occasione della partita il tratto di strada di via Punta di Ferro sarà chiuso al traffico ordinario un’ora prima della palla a due. L’accesso sarà consentito esclusivamente da via Bertini a chi assisterà alla partita e limitatamente alla disponibilità di posti nel parcheggio.