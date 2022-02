Unieuro, il derby contro Ravenna si giocherà a Faenza. Sarà un marzo senza fiato

Si disputerà giovedì 3 marzo al PalaCattani di Faenza, con inizio alle ore 20:30, il recupero della 13esima giornata di campionato tra OraSì Ravenna e Pallacanestro Forlì 2.015. I biglietti già acquistati saranno validi per la gara. Altre informazioni sulla biglietteria saranno rese note nei prossimi giorni. Il PalaCattani di Faenza sarà la casa dell'OraSì anche nelle eventuali partite della post season.

Per la Pieffe 2.015 si annunciano settimane dense di impegni. Domenica la squadra di coach Sandro Dell'Agnello ospiterà San Severo, mentre mercoledì 16 ci sarà il recupero contro Chieti e domenica 20 la trasferta a Scafati. Marzo riserverà un calendario fitto di partite: dopo l'impegno del 3 marzo contro Ravenna, l'Unieuro giocherà il 6 marzo contro Latina, mentre cinque giorni più tardi (venerdì 11) si recuperà il derby contro Ferrara, rinviato poichè Rui Pullazi convocato in nazionale (era in programma il 27 febbraio).

Quindi il 16 marzo turno infrasettimanale a Fabriano, mentre quattro giorni più tardi al Palafiera arriverà Chiusi. Quindi di nuovo in campo mercoledì 23 marzo a Frosinone contro la Stella Azzurra. Il marzo di Forlì si chiuderà domenica 27 con l'Eurobasket Roma al Palafiera.