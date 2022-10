Calcio, il Forlì ricomincia a correre e torna secondo in classifica: Bagnolese battuta per 2 a 0

Torna a correre il Forlì che dopo lo scivolone contro il Corticella, vince per 2 a 0 sul difficile campo della Bagnolese, grazie alle reti nella ripresa di Caprioni ed Elia Ballardini. Un successo che permette ai galletti di tenere il passo della capolista Giana Erminio fermata sul pari a Ravenna portandoli in seconda posizione di classifica a quota 16 punti, uno in meno della formazione lombarda.

Mister Graffiedi come detto in conferenza stampa attua un ampio turnover a partire dal portiere dove schiera De Gori tra i pali al posto di Ravaioli, difesa a quattro confermata con Fornari, Ronchi, Sedioli e Fusco, linea di centrocampo con i fratelli Ballardini coadiuvati da Farneti, altro volto nuovo nell'undici titolare e da Caprioni, in avanti Tascini fa coppia con Manara. Prima frazione avara di occasioni col gioco che si sviluppa a fatica; al 14° ci prova il Forlì con Farneti, il suo destro esce di pochissimo.

Non succede più nulla se non alla mezz'ora quando Tascini al momento del tiro in area piccola viene "cinturato" vistosamente ma il direttore di gara lascia correre tra le proteste dei biancorossi. Ripresa che al contrario è di tutt'altro spessore perché il Forlì attua un uno-due micidiale: al 49° Caprioni sotto misura gira in rete un tiro di Fornari, portando in vantaggio i galletti e al 54° il colpo del ko arriva ad opera di Elia Ballardini che conclude sotto la traversa una mischia in area reggiana portando il risultato sullo 0 a 2.

La Bagnolese è colpita e affondata e di fatto scompare dal campo col Forlì che ringrazia e abilmente gestisce il doppio vantaggio fino al termine della contesa senza mai soffrire. Da segnalare altre due occasioni per i biancorossi al 78° con Amedeo Ballardini che di testa su corner di Caprioni, non inquadra lo specchio e al 90° con Varriale che spreca un bel contropiede calciando alle stelle.