Calcio, altri due innesti per il Forlì: un difensore arriva dal Sassuolo

Si arricchisce di altri due tasselli la retroguardia del Forlì Calcio che nella giornata di giovedì ha ufficializzato una riconferma e un nuovo arrivo. La prima riguarda il difensore centrale classe 1996 Matteo Ronchi; partito in sordina nella scorsa stagione, Ronchi ha saputo conquistarsi una maglia da titolare collezionando ben 24 presenze all'ombra di San Mercuriale, ergendosi dall'alto dei suoi 192 cm a perno di difesa insostituibile. Un innesto quindi importante per mister Mattia Graffiedi che si va ad aggiungere nel reparto arretrato ai già annunciati Maini, Fusco e Sedioli. Il volto nuovo riguarda invece un giovanissimo in prestito dal Sassuolo: si tratta di Tanimu Musah Azindow terzino ghanese classe 2004 reduce dall'esperienza col Modena Primavera e prelevato la stagione passata dal Sassuolo direttamente dall'EurAfrica Academy. Da registrare nel frattempo un raffreddamento nella trattativa tra il Forlì e l'attaccante Diego Vita, con i prossimi giorni che saranno sicuramente cruciali per sapere se il futuro del giocatore sarà o no a tinte biancorosse.