Calcio, è tempo di derby: al "Morgagni" l'atteso match tra Forlì e Rimini

Archiviato con un pò di amaro in bocca il pareggio maturato domenica nella trasferta di Carpi, il Forlì volta pagina e lo farà anche molto velocemente perché mercoledì ore 15:00 per il primo turno infrasettimanale di campionato è in programma un match attesissimo e dall'importante peso specifico: il derby tra Forlì e Rimini. La classifica dopo appena tre turni piazza i cugini rivieraschi due lunghezze avanti ai galletti di Romagna ma col Forlì che cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo, giocando infatti al "Tullo Morgagni" davanti al pubblico di casa. Proprio su questo argomento la società Forlì Calcio ha reso noto le modalità di acquisto dei tagliandi, ricordando che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara

MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI

Lunedì 4 e martedì 5 dalle 14.00 alle 19.00 e mercoledi dalle 8 alle 10 presso la segreteria dello stadio

Mercoledì la biglietteria sarà CHIUSA

Settore ospiti sempre in prevendita, presso lo Stadio Romeo Neri

Lunedi 10.00-12.00 e 18.30-20.00

Martedì 5 dalle 10.00 alle 14

Prezzi:

15,00 centrale

12,00 laterale

10,00 ridotto( donne, bambini sotto i 14 e over 65)

6,00 gradinata

Saranno validi gli abbonamenti