Calcio, il derby si gioca di mercoledì e non cambia orario: Forlì-Rimini resta alle 15

Forlì-Rimini, in programma nella quarta di campionato, si disputerà mercoledì 6 ottobre alle 15. Le due società avevano anzitempo chiesto congiuntamente la variazione di orario in una fascia non lavorativa, ma non è stato possibile ottenere tale spostamento. Sarà possibile acquistare i titoli di ingresso solo in prevendita, nella segreteria dello stadio Tullo Morgagni, lunedì e martedì dalle 14.30 alle 19 e mercoledì 6 ottobre dalle 8.30 alle 10.00.

I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita, sempre ed unicamente in prevendita alla segreteria dello Stadio Romeo Neri secondo indicazione della Società avversaria. Questi i prezzi: 15 euro tribuna centrale, 12 euro tribuna laterale (10 euro ridotto over 65, donne e under 18), 6 euro gradinata (anche ospiti). Verranno garantite tutte le misure anti-covid con distanziamento, mascherine e controllo del Green pass all’ingresso.