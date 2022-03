Calcio, il Forlì a Lodi nel recupero della 18esima giornata. Graffiedi: "Attenzione ai cali di tensione"

Prosegue senza sosta il cammino del Forlì che archiviata la seconda vittoria consecutiva ai danni del Sasso Marconi, salirà mercoledì ore 14:30 con diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio, in quel di Lodi per il recupero della 18esima giornata del girone di andata rinviata ben due volte per covid, contro i padroni di casa del Fanfulla reduci da una sconfitta immeritata in casa del Ravenna. Mister Mattia Graffiedi, messi da parte gli elogi per il buon momento che la squadra sta avendo dal momento del suo arrivo, ci tiene a tenere i piedi ben saldi a terra.

"Affronteremo un avversario in salute, un match da prendere assolutamente con grande attenzione - sono le prime parole del tecnico alla vigilia -. Noi però non dobbiamo guardare la classifica, ma solamente pensare a fare punti perché sia io che i ragazzi non vogliamo fare passi indietro". Il Forlì è reduce infatti da un ottimo ruolino di marcia con ben 17 punti raccolti in appena 8 gare che spiegano al meglio come la "cura" Graffiedi stia dando i suoi frutti: "Sarà una gara aperta contro avversari di spessore, di contro però dovrò guardare chi sta meglio visti i tanti impegni ravvicinati quindi spero che i ragazzi riescano a recuperare al meglio".

I biancorossi, che salvo imprevisti rinunciano solamente a De Gori e Longo, arrivano all'ennesimo scontro salvezza con tutti gli effettivi a disposizione: "Il gruppo sta bene ed è compatto, può succedere però che dopo un periodo positivo come il nostro ci possa essere un calo di tensione - ammonisce mister Graffiedi -.Ecco queste sono cose che nella nostra situazione non ci possiamo permettere perciò chiedo ai ragazzi massima concentrazione". Di seguito i convocati: Ravaioli, Stella, Ballardini A., Ballardini E., Boccardi, Borrelli, Buonocunto, Capitanio, Casadei, Fabbri, Gkertsos, Longobardi, Malandrino, Manara, Nisi, Pera, Pezzi, Piva, Ronchi, Rrapaj.