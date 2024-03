Calcio, pareggio a reti bianche tra Sant'Angelo e Forlì: finisce 0-0

Pareggio a reti bianche tra Sant'Angelo e Forlì con i galletti che conquistano un punto importante su un campo difficile e allentato dalle forti piogge; gara difficile a tratti nervosa e vetta che ora si allontana di due lunghezze col Ravenna vittorioso al "Benelli" e che riprova l'allungo sui biancorossi.

La cronaca del match

Punti fermi per mister Antonioli che conferma Pezzolato tra i pali, difesa a quattro con Tafa, Maggioli, Visani e Pecci che si sacrifica e arretra, ritorna Gaiola dopo la squalifica affiancato da Ballardini e Lolli, in avanti spazio dal primo minuto a Rosso a supporto di Merlonghi e Greselin. Forlì vicinissimo al bersaglio già al 3° con un colpo di testa di Gaiola a cui risponde un tiro a lato al quarto d'ora di Mariani con Pezzolato che controlla. Ancora biancorossi in avanti al 23° con Greselin che sul fondo mette la palla dietro per Merlonghi ma il tiro del bomber è deviato in angolo poi alla mezz'ora ma lo scambio Merlonghi e Rosso non trova la conclusione di quest'ultimo anticipato all'ultimo. Ripresa che riparte col Sant'Angelo più convinto e vicinissimo al vantaggio al 53° con Mariani che solo davanti a Pezzolato mette fuori. Mister Antonioli prova allora a cambiare gli interpreti inserendo Babbi e Banfi per Rosso e Lolli, ridisegnando il centrocampo con Greselin a sinistra e Ballardini dirottato a destra. La mossa sembra pagare col Forlì che ritrova le distanze e va vicinissimo al vantaggio al 59° con Tafa che liberato in area da un colpo di testa di Babbi vede la sua conclusione respinta da Maglieri in uscita. Il Sant'Angelo però non molla lottando su ogni pallone ma l'occasione del goal capita ancora sui piedi degli uomini di Antonioli che al 65° sono pericolosi con Greselin che cerca l'eurogoal come col Prato ma questa volta la palla si alza troppo. La risposta della formazione barasina arriva al 71° con un colpo di testa largo di Gobbi con la sfera esce larga. Gara che fila via fra nervosismo e poco calcio e ultima occasione del match ancora di marca biancorossa ma Banfi al 50° dal limite dell'area alza troppo la mira sancendo il definitivo 0 a 0 tra Sant'Angelo e Forlì.