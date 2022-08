Calcio, positivo il primo test amichevole per il Forlì; Russi sconfitto 3 a 1

È una salutare sgambata il test che il Forlì ha intrapreso mercoledì pomeriggio nella sua primissima uscita stagionale contro il Russi; i galletti di Mattia Graffiedi hanno infatti regolato col risultato di 3 a 1 la formazione ravennate guidata da mister Oscar Farneti. Iniziare a mettere minuti nelle gambe era sicuramente l'obbiettivo principale per i biancorossi al decimo giorno di ritiro, così che mister Graffiedi schiera fra primo e secondo tempo due undici titolari assolutamente inediti e impostati proprio per dare spazio a tutti i ragazzi a disposizione. La prima frazione si chiude col Forlì avanti 1 a 0 grazie alla rete firmata da Gasperoni che al 14° è il più lesto di tutti in area a sfruttare un cross di Casadei. Il secondo tempo si è aperto con una girandola di cambi: passano appena cinque minuti e il neo entrato Varriale fa 2 a 0 con un tiro a incrociare che batte Sarini. Finale col Russi che si regala il goal della bandiera all'85° con Tunde e Forlì che invece porta a tre le sue reti proprio allo scadere (90°) grazie alla doppietta di Varriale che si porta a spasso tutta la difesa del Russi prima di battere Sarini sul primo palo.

Forlì (4-3-3): Ravaioli (1’ st Piersanti); Azindow (1’ st Guerra), Ronchi (1’ st Maini), Sedioli (1’ st Ficara), Marzocchi (1’ st Fusco); Piva (1’ st Eleonori), Conficoni (1’ st Rrapaj), Ballardini A. (1’ st Ballardini E.); Caprioni (1’ st Pari), Gasperoni (1’ st Maccioni), Casadei (1’ st Varriale). A disp.: Cicognani, Nannetti. All.: Graffiedi

Russi (4-3-1-2): Sarini (30’ st Miserocchi); Benini (18’ st Casadio), Rossi (25’ st Bezzi), Bungaja (25’ st Bolognesi), Giunchi (14’ st Vultaggio),; Ferretti (12’ st Calderoni), Guarino (12’ st Gualandi)), Saporetti (25’ st Lamia); Garavini (18’ st Santomauro); Brigliadori (1’ st Tunde), Nisi (1’ st Amaducci). A disp.: Manara. All.: Farneti

Reti: 14’ pt Gasperoni, 50’ st e 90’ st Varriale; 85’ st Tunde.