Calcio, tris di amichevoli per il Forlì prima dell'impegno di Coppa Italia

Continua la marcia di avvicinamento al campionato del Forlì. Giovedì i biancorossi saranno impegnati a San Pietro in Vincoli in un'amichevole che avrà inizio alle 17.30, mentre sabato, sempre alle 17.30, il Forlì ospiterà al "Morgagni" l'Imolese. Il 25 agosto trasferta a Forlimpopoli per la squadra di Mattia Graffieti, per un test contro la formazione locale (calcio d'inizio alle 17.30). Dopodichè i mercuriali scenderanno in campo per la prima gara ufficiale dell'anno, la sfida di Coppa Italia sul terreno della Correggese. Il match è programmato per il 28 agosto alle 17.30, anche se non è stata ancora esclusa la possibilità di anticipare il match al 27 agosto.