Eccellenza, la Futball Cava rifila la prima sconfitta al Victor San Marino

La Cava Ronco sbanca l’Acquaviva Stadium per 2-0 nel match della sesta giornata del campionato di Eccellenza grazie alle reti di Boschi e Lombardi giunte nel secondo tempo. Per il Victor San Marino si tratta della prima sconfitta in campionato. Biancorossi che salgono in sesta posizione con 10 punti e domenica prossima ospiteranno il Sanpaimola.

La partita

Inizia la gara e il Victor San Marino non si fa scrupoli ad assaltare il fortino biancorosso: all’8’ destro potente di Zabre dalla distanza, fuori di pochissimo a portiere battuto. Al 12’ i biancazzurri corrono un grosso rischio: Boschi scappa via ad alcuni difensori avversari e mette in mezzo per Stucchi che va al tiro, palla sul fondo nonostante l’attaccante avversario si trovasse in una buonissima posizione per gonfiare la rete. 5 minuti più tardi giunge un’altra occasione da rete per il Victor San Marino: destro al volo di Zabre sugli sviluppi di una punizione calciata da capitan Barone, palla sopra la traversa. Più passano i minuti, più gli uomini di mister D’Amore proseguono ad attaccare per trovare la via del gol al più presto: al 20’ assist di Zabre e destro di Greco da fuori area, una deviazione provvidenziale di un difensore della Cava Ronco evita ai suoi di subire il gol dello svantaggio. Subito dopo, capitan Barone batte il corner e pesca Sapori che va alla conclusione ma senza inquadrare lo specchio della porta forlivese. Al 24’ è ancora il Victor San Marino a tentare di sbloccare il match a suo favore: punizione di capitan Barone dalla destra, Mannarino compie una spettacolare rovesciata in area, ma la palla finisce sopra la traversa. Cinque minuti dopo si fa viva la Cava Ronco dalle parti di Pazzini per la seconda volta nel primo tempo: cross di Lombardi dalla sinistra e incornata di Boschi, il pallone termina lontanissimo dalla porta biancazzurra. Al 31’ l’ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco ed è a tinte biancazzurre: cross di Rosti dalla destra, Carroli non interviene e arriva Prandelli in spaccata, traversa scheggiata a due passi dalla linea di porta. Si disperano sia l’attaccante biancazzurro che i numerosi tifosi presenti sugli spalti dell’Acquaviva Stadium di San Marino.

Comincia la ripresa ed è a sopresa la Cava Ronco a scendere in campo con più grinta e convinzione: dopo nemmeno 60 secondi il neo entrato Corzani mette alla prova le qualità di Pazzini, che sventa la minaccia con una parata stupefacente. Applausi del pubblico per il grande gesto tecnico compiuto dall’estremo difensore del Victor San Marino. Il team biancazzurro fatica a creare seri problemi alla Cava Ronco e quest’ultimo al 12’ riesce a portarsi sull’1-0 tra lo stupore generale: Boschi, infatti, supera senza problemi Pazzini dal limite dell’area dopo aver ricevuto palla da Mordini. Con il passare dei minuti non arriva il minimo segno di reazione da parte del Victor San Marino; la Cava Ronco, dal canto suo, è più decisa e concreta nella ripresa tant’è che raddoppia al 30’: traversone basso di Corzani e piattone di Lombardi che infila Pazzini. Poco più tardi, nel giro di 10 minuti, Gaudenzi e Prandelli provano a suonare la carica, ma i loro tentativi dalla distanza non sortiscono alcun effetto positivo per i sammarinesi: palla sopra la traversa in entrambe le circostanze.

Tabellino

VICTOR SAN MARINO-FUTBALL CAVA RONCO 0-2 (primo tempo: 0-0)

Victor San Marino: Pazzini; Rosti (5’ st Boccioletti), De Queiroz, Mannarino, Greco; Albonetti (35’ st Bardeggia), Barone, Pastorelli (5’ st Michelucci); Sapori (27’ st Gaudenzi); Zabre (19’ st Voinea), Prandelli. Panchina: Battistini, Santi, Luvisi, Morelli. All.: D’Amore.

Futball Cava Ronco: Carroli; Tisselli, Fantinelli, Poggi; Sango (44’ st Billi), Del Vecchio (1’ st Corzani), Mordini (19’ st Cortini), Lombardi, Samorè; Boschi, Stucchi. Panchina: Alpi, Maltoni, Budrioli, Nisi, Asturi, Bacchilega. All.: Candeloro.

Arbitro: Bruschi (sezione di Ferrara).

Ammoniti: Del Vecchio, Poggi, Albonetti, Tisselli, Gaudenzi, Sango.

Marcatori: 12’ st Boschi, 30’ st Lombardi.