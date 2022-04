Promozione, la Fratta Terme vince e continua a rincorrere la salvezza

Tre punti d'oro per la Fratta Terme che non molla la presa sulla corsa salvezza e batte 1-0 il Fosso Ghiaia. Risultato stretto per i padroni di casa, ma non scontato. La Fratta impone il gioco per tutti i 98' minuti, Zollo inoperoso che però para un rigore nella ripresa. Nella prima frazione di gioco, la prima occasione per i biancoverdi arriva al 15', quando Farabegoli con pregevole incursione calcia fuori di poco. Al 36' il vantaggio locale. Collini, ben servito da De Pascalis controlla salta il suo avversario e con un colpo potente piega le mani a Menghi, il pallone si insacca, 1-0. Dieci minuti dopo, ancora nei piedi del numero 9 termale l'occasione del raddoppio. Si fa però prendere dall'egoismo e, invece di servire De Pascalis sul dischetto del rigore, tenta il gol, Menghi pronto devia in angolo.

Nella seconda e infinita frazione di gioco, il Fosso Ghiaia si vede dalle parti della difesa locale, ma solo con traversoni dalla distanza senza mai creare azioni degne di nota. La Fratta, diversamente dal solito, entra con il piglio giusto e dopo soli tre minuti dall'avvio, De Pascalis serve un pregevole assist all'accorrente Collini che spreca tirando alto da posizione invitante. Al 55' succede l'incredibile. Nicoletti, numero 9 ravennate, viene anticipato in area da Bandini e Calandrini, la palla finisce in angolo. Sul contrasto scivola e nello stupore generale sia da parte locale che ospite, l'arbitro assegna al Fosso Ghiaia il rigore. Dell'Anno va dagli 11 metri, ma Zollo si supera, intuisce e blocca. Risultato immutato. Nonostante l'inevitabile confusione, la Fratta riprende campo e gioco. Al 65', ancora l'asse De Pascalis/Collini, l'attaccante incrocia con un secco diagonale, Menghi battuto, ma la palla finisce sul palo. Quattro minuti dopo è De Pascalis a tentare il raddoppio su cross al bacio di Lombardini, l'11 locale colpisce di testa, ma Menghi para sicuro. Al 77' e 80' nei piedi prima e nella testa poi di Favali l'occasione del raddoppio, ma il giovane biancoverde colpisce troppo debole e non mette paura all'estremo difensore bianconero. Dopo 6 lunghi minuti di recupero, il direttore di gara fischia tre volte e decreta la meritata vittoria dei padroni di casa che restano in zona playout ma si portano a -4 dalla zona salvezza.

Tabellino

Fratta Terme - Fosso Ghiaia: 1 - 0

Reti: 36' Collini (Fr)

Fratta Terme: Zollo, Bussi, Bendoni, Lombardini, Calandrini, Bandini, Balestra, Branchetti, Collini (92' Dosio), Farabegoli (83' Farabegoli), De Pascalis (70' Favali).

A disposizione: Ronchi, Giacomuzzi, Ricci, Brasini, Mazzoni, Boccali.

Fosso Ghiaia: Menghi, Spighi, L. Cavallari (72' Fabbri) (72' Caon), L. Franceschini, D. Franceschini, Taroni, Benini (75' Ercolani), Dell'Anno (72' Fabbri) (72' Caon), Nicoletti, Troncossi, Casadei (55' Feltre).

A disposizione: Berardi, Sassi, S. Cavallari, Renzi.

All: Fulvio Assirelli.

Note: Ammoniti: Fratta Terme Bandini (56') Fosso Ghiaia Spighi (38'), L. Cavallari (45'), L. Franceschini (90'), Taroni (95'), Feltre (85')

Angoli: 8 - 1

Recuperi: 1° t: 2' 2° t: 6'

Campo: “V. Spazzoli” Fratta Terme

Spettatori: 130