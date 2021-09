Calcio, diramati i gironi della serie D 2021/22: tante 'big' assieme al Forlì

I galletti come prevedibile sono stati inseriti nel girone D ma in compagnia di una sfilza di pretendenti al titolo finale fra le quali Rimini, Ravenna e Carpi

Dopo tanta attesa la Lega Nazionale Dilettanti nel pomeriggio di martedì ha finalmente partorito i nove gironi di serie D 2021-2022 che vedranno protagoniste molte formazioni romagnole fra cui il Forlì Calcio. I galletti come prevedibile sono stati inseriti nel girone D ma in compagnia di una sfilza di pretendenti al titolo finale fra le quali Rimini, Ravenna e Carpi per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, l'Aglianese e il Prato fra le toscane e l'Alcione Milano e il Fanfulla tra le lombarde.

Un autentico girone di ferro con i derby romagnoli che ritornano e con una stagione che si appresta ad essere subito avvincente:" È un girone che ci aspettavamo" sono le parole a caldo del direttore sportivo Massimo Andreatini. "Ci sono squadre importanti costruite per vincere e che alzeranno sicuramente il livello tecnico del girone" analizza il ds biancorosso. "Il Forlì secondo il mio parere non è inferiore alle altre squadre e a giorni per arricchire il nostro organico completeremo la rosa con alcuni innesti di spessore". Sono diversi infatti i profili che il direttore sportivo sta seguendo da diverse settimane fra i giocatori rimasti svincolati dalla Lega Pro che potrebbero quindi fare gola alla società di Viale Roma: "Sto seguendo profili di giocatori importanti, che ci facciano fare quel salto a livello tecnico e mentale adatto per lottare in campionato", analizza il direttore, "Non ci faremo cogliere impreparati".

Di seguito il girone completo con 12 squadre emiliano-romagnole, 3 lombarde e 5 toscane: Aglianese, Alcione Milano, Athletic Carpi, Bagnolese, Borgo San Donnino, Correggese, Fanfulla, Forlì, Ghiviborgo, Lentigione, Mezzolara, Prato, Progresso, Ravenna, Real Forte Querceta, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi, Seravezza Pozzi, Tritium.