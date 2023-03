Il Forlì col Fanfulla per ripartire. Mister Graffiedi: "Siamo forti e vogliosi di riscatto"

Dopo la cocente delusione incassata nella sconfitta contro la Pistoiese, il Forlì di mister Mattia Graffiedi prova a ripartire e lo farà dalla trasferta di Lodi dove domenica alle 14:30, sarà ospite di un rinnovato Fanfulla; una sfida sicuramente delicata e complicata allo stesso tempo che vedrà i galletti salire in Lombardia alla ricerca della vittoria al cospetto però di un Fanfulla reduce da una settimana agitata con le dimissioni del tecnico Emiliano Bonazzoli e l'arrivo sulla panchina del "Guerriero" di Riccardo Maspero. "Affronteremo un avversario che fino a poche settimane fa andava benissimo e che ora col cambio di allenatore avrà motivazioni altissime di riscatto" ammonisce lapidario il tecnico biancorosso: "Noi però non dobbiamo guardare gli altri ma pensare solo a noi stessi, recuperare chi non è al meglio e dimostrare sul campo la nostra forza tecnica e mentale".

Parole chiare quelle del mister ma che evidenziano al meglio la situazione in casa Forlì: "In settimana abbiamo cercato di recuperare chi non era al meglio fisicamente, ora dobbiamo pensare a mantenere la nostra posizione di classifica e dimostrare che ci meritiamo ampiamente di restare in lotta per il vertice". Come detto in precedenza dunque, molte le incognite che mister Graffiedi si porterà sul pullman diretto a Lodi con qualche nodo che verrà sciolto solo alla rifinitura sul campo: "Scalini è squalificato, Elia Ballardini indisponibile mentre Pari, Rrapaj, Maini e Varriale si sono allenati per diversi giorni a parte, quindi verificheremo fino all'ultimo le loro condizioni" spiega Graffiedi "Cognigni invece sta procedendo nella sua tabella di recupero e probabilmente dalla prossima settimana rientrerà col gruppo". Insomma un ennesimo match verità per il Forlì che dopo il pari di Gorgonzola e la sconfitta con la Pistoiese, vuole assolutamente ritrovare le proprie certezze: "La squadra mi ha dimostrato la giusta rabbia e voglia di ripartire, sono sicuro che non subirà un contraccolpo psicologico dunque domenica mi aspetto una grande prestazione".