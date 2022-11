Il Forlì incappa in una giornata storta: galletti sconfitti 1 a 0 in casa del Mezzolara

Dopo due vittorie consecutive si ferma a Budrio la corsa del Forlì che sul campo del Mezzolara esce sconfitto per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Bertani al 24° del primo tempo; galletti apparsi in difficoltà contro un avversario che ha fatto della corsa e della aggressività le sue doti migliori incappando probabilmente nella classica giornata storta. Mister Graffiedi conferma l'undici vittorioso col Fanfulla salvo il cambio in attacco di Manara che prende il posto di Tascini non al meglio; le premesse però sono nefaste per il Forlì che soffre l'aggressività dei giocatori emiliani fin dalle prime battute, capaci di chiudere ogni azione dei biancorossi e di riproporsi in avanti col veloce Jassey. Il risultato è che al primo vero affondo i padroni di casa passano con Bertani che al 24° è il più lesto in area a sfruttare al meglio una mischia ed a firmare l'1 a 0. Galletti assenti ingiustificati sul campo che faticano a rendersi pericolosi ed arrivano dalle parti di Malagoli con una conclusione velleitaria di Caprioni solo in chiusura di primo tempo. Ripresa che parte col Forlì se non altro votato all'attacco ma senza creare veri pericoli dalle parti di Malagoli; che la giornata fosse storta lo si capisce anche al 65° quando Jassey ruba il tempo in contropiede al neo entrato Sedioli che lo stende; per il direttore di gara è fallo da ultimo uomo con conseguente espulsione e Forlì costretto a tentare una disperata rimonta addirittura in inferiorità numerica. Una rimonta che purtroppo per i galletti non si materializza ed anzi alla mezz'ora della ripresa dopo gli schemi saltano pure i nervi con Fusco ed il preparato atletico del Forlì espulsi dalla panchina. Sconfitta che brucia e servirà da lezione ma che almeno non fa perdere troppo terreno dalle zone nobili della classifica ai biancorossi con Carpi e Giana Erminio che rispettivamente hanno perso e pareggiato.