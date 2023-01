Il Forlì non passa a Lentigione e si deve accontentare di un punto: secondo pari senza reti

Dopo il pari di Prato il Forlì ottiene lo stesso risultato anche nel turno infrasettimanale contro il Lentigione; i galletti di mister Mattia Graffiedi non approfittano infatti dei pareggi rispettivamente di Pistoiese e Giana Erminio e sono costretti così ad accontentarsi di un altro 0 a 0. Risultato che comunque regala ai galletti il quarto risultato utile consecutivo mantenendo positivo il trend in questo girone di ritorno. Mister Graffiedi come anticipato attua in mini turnover senza stravolgere l'undici titolare; De Gori come sempre tra i pali, Fusco ritrova il campo andandosi ad allineare con Maini, Ronchi e Fornari, a centrocampo il solito rombo con Amedeo Ballardini, Rrapaj in veste di mezzala, Eleonori e Piva, in attacco Varriale fa coppia con l'ex di turno Caprioni.

La partenza è buona per i galletti che subito al 1° minuto si fanno vivi dalle parti di Burigana con Piva che dal limite trova la conclusione ma il pallone è deviato in corner da un difensore. Squadre chiuse e che complice il campo leggermente più piccolo del normale, faticano a trovare i giusti spazi per rendersi pericolosi e così per vedere un altra occasione bisogna aspettare la mezz'ora: punizione di Rrapaj dalla sinistra per la testa di Piva che questa volta insacca il pallone ma purtroppo per il Forlì in posizione di fuorigioco strozzando l'urlo di gioia al giovane centrocampista biancorosso. Forlì che nel complesso si fa preferire rispetto al Lentigione che però al 43° ha la sua occasione con Rossi che ben servito con un filtrante da Formato, vede la sua conclusione respinta in angolo da un ottimo De Gori. L'ultima emozione del primo tempo è ancora di marca biancorossa con Piva che al 46° sradica un pallone in mezzo al campo servendo Caprioni ma la conclusione dell'ex Lentigione esce di pochissimo alla destra di Burigana.

Nella ripresa al contrario sono i padroni di casa ad avere un approccio più propositivo ma nel complesso non impegnano più di tanto De Gori che amministra senza problemi; Graffiedi tenta allora di cambiare volto alla sua squadra apparsa più impacciata inserendo Pari, Ballardini Elia e Biancheri per Piva, Rrapaj e Varriale ma l'effetto non é quello sperato perché con le due formazioni attente a non scoprirsi, le occasioni da rete si contano sulle dita di una mano. La più ghiotta arriva nel finale di gara quando, complice un errore in disimpegno di Ronchi, Bonetti si ritrova a tu per tu con De Gori ma per fortuna del Forlì calcia fuori divorandosi una colossale occasione e mettendo così i titoli di coda al match dell'Immergas Green Arena che termina dopo quattro minuti di recupero col risultato di 0 a 0.